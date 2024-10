Brasil Corpo de Cid Moreira é sepultado no interior de São Paulo

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Cid Moreira faleceu na quinta-feira (3), aos 97 anos. Foto: Divulgação Cid Moreira faleceu na quinta-feira (3), aos 97 anos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O corpo de Cid Moreira foi sepultado na manhã deste sábado (5) em Taubaté (SP), cidade natal do jornalista. O enterro foi por volta das 9h40min no cemitério onde estão sepultadas a primeira esposa, filha e neto de Cid. A cerimônia reuniu parentes e amigos.

Voz marcante da TV Globo, um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira, Cid Moreira faleceu na quinta-feira (3), aos 97 anos, por conta de falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, desde o dia 4 de setembro, quando deu entrada com insuficiência renal crônica.

Durante o velório em Taubaté, Fátima Sampaio, viúva de Cid, afirmou que ser enterrado na cidade do interior de São Paulo foi um desejo manifestado pelo jornalista. “Ele tinha orgulho disso daqui, sempre falou daqui”, disse.

O corpo do jornalista foi velado em três locais desde a quinta. Primeiro foi feita uma cerimônia no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Petrópolis, onde Cid morava. Na sexta-feira (4), o corpo foi levado para o Palácio Guanabara, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Na tarde de sexta, o corpo do jornalista foi levado para Taubaté, cidade natal do apresentador. Ele foi velado durante a noite em uma cerimônia aberta ao público. Após orações, o corpo de Cid Moreira foi sepultado por volta das 9h40 em um túmulo onde estão os corpos de Odimeia Danelli, primeira esposa do jornalista, Jaciara Moreira, filha dele, e Alexandre Moreira, filho de Jaciara e neto de Cid Moreira.

Cid Moreira

Mesmo anos após deixar Taubaté, cidade no interior de São Paulo, Cid Moreira nunca esqueceu suas raízes e frequentemente mostrava o carinho pela terra natal em postagens nas redes sociais. Aos 97 anos, o jornalista seguia ativo na internet e contava aos seguidores momentos marcantes da infância vivida no Vale do Paraíba. Cid Moreira nasceu em Taubaté, em 1927. Ele morava em uma casa na rua Barão da Pedra Negra, na região central da cidade. O imóvel foi visitado por ele em 2017.

Ainda em Taubaté, Cid Moreira estudou na escola estadual Doutor Lopes Chaves, que ficava na rua Pedro Costa, no Centro. Cid Moreira se formou em contabilidade na ‘Escola do Comércio’, antigo colégio técnico que ficava na rua Mariano Moreira, também na região central da cidade. Antes de se tornar um fenômeno nos rádios com a voz imponente, Cid também teve outros trabalhos.

Em 1944, Cid Moreira foi descoberto por um amigo, que admirava suas imitações e o incentivou a fazer um teste de locução na Rádio Difusora de Taubaté. A princípio, Cid buscou um trabalho na área de contabilidade da rádio, mas a voz impressionante obrigou o futuro locutor a trocar a calculadora pelo microfone.

Em 2010, foi lançada a biografia “Boa Noite – Cid Moreira, a Grande Voz da Comunicação do Brasil”, escrita por sua esposa, Fátima Sampaio Moreira. Durante a Copa do Mundo daquele ano, ele gravou a famosa vinheta “Jabulaaani!” para a cobertura do “Fantástico” e programas esportivos da Globo, adicionando mais um capítulo à sua carreira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/corpo-de-cid-moreira-e-sepultado-no-interior-de-sao-paulo/

Corpo de Cid Moreira é sepultado no interior de São Paulo

2024-10-05