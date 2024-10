Política Silas Malafaia chama Marçal de psicopata após postagem com suposto laudo médico de Boulos

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Esse bandido tem que ser preso!", escreve Malafaia. Foto: Reprodução "Esse bandido tem que ser preso!", escreve Malafaia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O pastor Silas Malafaia fez uma publicação, na noite dessa sexta-feira (4), chamando o candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal de “psicopata” logo após o ex-coach publicar um suposto laudo médico, em que busca atrelar uma internação de Guilherme Boulos ao uso de cocaína.

“Esse bandido tem que ser preso!”, escreve Malafaia. “O psicopata do Pablo Marçal forjando documento contra Boulos para dizer que ele é dependente de drogas. Inadmissível! Não é porque Boulos é o nosso inimigo político que vamos aceitar uma farsa dessa”, escreveu o pastor.

Esse não é o único post de Malafaia contra Marçal. Desde uma desavença ocorrida no dia 7 de setembro, durante a manifestação organizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores na Avenida Paulista, que Malafaia tem postado vídeos e conteúdos contra Marçal.

Na ocasião, o candidato do PRTB teria tentado subir ao trio onde estava o pastor e foi impedido por chegar nos momentos finais do evento. Em um vídeo para explicar o atrito com Marçal, postado no dia 9 de setembro, Malafaia questionou se ele não teria vínculo com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

“A imprensa passou 10 dias perguntando a ele se ele ia [para o 7 de setembro], e ele ficou calado. Ele sabia que lá nós íamos pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Ou ele tem acordo ou tem medo, por isso ficou calado”, disse Malafaia, que desde então, vem tentando provar que Marçal é uma farsa.

Ainda na sexta, antes da publicação do suposto laudo médico de Boulos, Marçal disse ser a favor do impeachment de Moraes e citou Malafaia, o que fez com que o pastor publicasse mais um vídeo contra a ele.

“Parece que ele também fez um acordo para não falar mais no Alexandre de Moraes. Quero ver se é homem agora”, provocou o ex-coach ao se referir à quantidade de publicações do pastor dedicadas a ele e a ausência de novos vídeos contra o ministro do STF.

Malafaia então chamou a provocação de “piada do ano” e disse que pausou as acusações contra Moraes para “desmascarar” Marçal “diante da sociedade brasileira”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/malafaia-marcal-psicopata/

Silas Malafaia chama Marçal de psicopata após postagem com suposto laudo médico de Boulos

2024-10-05