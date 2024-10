Política Lula compara Marçal a Bolsonaro e pede rapidez da Justiça sobre laudo que associa Boulos ao uso de cocaína

Durante sua fala, Lula também reforçou seu apoio a Guilherme Boulos. Foto: Ricardo Stuckert/PR Durante sua fala, Lula também reforçou seu apoio a Guilherme Boulos. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal após a divulgação de um laudo médico que associa Guilherme Boulos ao uso de cocaína. Lula, que estava em caminhada pela Avenida Paulista, em São Paulo, na manhã deste sábado (5), ao lado de Boulos, pediu que a Justiça Eleitoral aja com mais rapidez em casos como este.

O petista também comparou Marçal a Jair Bolsonaro, acusando ambos de fazerem uso de mentiras e provocações em suas campanhas.

“A Justiça às vezes leva tempo para julgar, e quando decide, as eleições já acabaram”, afirmou Lula, em crítica à morosidade do sistema. “Nós temos casos em que o resultado sai quatro, cinco meses depois das eleições”, continuou.

Para o presidente, é fundamental que a Justiça aja de forma mais rápida, especialmente quando há mentiras envolvendo o processo eleitoral. “É importante que a justiça, que eu respeito muito e que defendo o papel, leve em conta que não podemos mais fazer campanha com alguém que só sabe provocar, que só sabe mentir”, completou.

Durante sua fala, Lula também reforçou seu apoio a Guilherme Boulos, e falou sobre a trajetória do candidato do PSOL. “O Boulos não é alguém que ainda vai construir uma biografia, ele já tem uma. Ele aprendeu a cuidar do povo, e isso é o que São Paulo precisa”, destacou.

Lula também fez duras críticas a Marçal e o comparou diretamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, acusando ambos de construírem suas carreiras políticas com base em inverdades.

“Eu já tive o prazer de concorrer com um desses mentirosos. Passou o tempo inteiro contando mentiras na televisão”, disse Lula. Ele afirmou que, apesar de Bolsonaro ter ocupado cargos políticos por quase três décadas, “não se encontra um resquício” de realizações em sua biografia.

O presidente também ressaltou que muitas figuras que se dizem contra o sistema, como Marçal, na verdade se beneficiaram dele. “Eles ficaram ricos com o sistema e agora fingem que são contra”, disse, afirmando que o eleitorado saberá distinguir entre aqueles que verdadeiramente representam os interesses do povo e aqueles que apenas se aproveitam do cenário político para se beneficiar pessoalmente.

Lula enfatizou que, nas eleições, é fundamental que a Justiça Eleitoral garanta a transparência e a veracidade das informações que circulam. “Quando se trata de uma eleição, às vezes o processo tem que ser julgado imediatamente, para que o povo saiba, ao votar, que o candidato mentiu, e quem contou mentiras seja punido”, disse o presidente.

