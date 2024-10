Porto Alegre Lixo eleitoral em Porto Alegre: equipes do DMLU estão de prontidão para este domingo

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2024

Dias de votação costumam deixar na rua um saldo de toneladas de material de campanha. (Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil)

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto Alegre preparou uma operação especial para este domingo (4), que marca o primeiro turno das eleições municipais. Das 17h às 23h, diversas equipes estarão em ruas próximas a locais de votação, tradicionalmente abarrotados por toneladas de material de campanha política descartado irregularmente em via pública nesse tipo de evento.

De acordo com a direção da autarquia, o serviço – em regime de plantão – contará com quase 400 trabalhadores, contingente que inclui garis, fiscais e motoristas. Também será mobilizada uma frota de 23 caminhões de lixo. Antes do encerramento das urnas também serão realizados serviços de conservação nesses pontos críticos.

“O DMLU atua em conjunto com a Justiça Eleitoral para a manutenção da limpeza da cidade e no recolhimento de materiais e propagandas irregulares em espaços públicos”, acrescenta o informe no site prefeitura.poa.br.

A Diretoria Geral de Fiscalização da Secretaria Municipal de Segurança (SMSeg) também fará ofensiva, com agentes circulando por diversas regiões para coibir eventuais irregularidades. O Código Municipal de Limpeza Urbana prevê multa a quem descarta irregularmente material de campanha.

Além disso, integrantes da pasta atenderão a demandas do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), do Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic) e do DMLU.

“Bota-Fora”

Em paralelo, prosseguem as ações do programa “Bota-Fora”, promovido pelo DMLU para o recolhimento adequado de itens deixados pela população em determinados pontos da cidade, a pedido da prefeitura. Na lista estão eletrodomésticos, móveis colchões e outros objetos volumosos, quase sempre inutilizados.

“Isso evita que material descartado irregularmente obstrua arroios, bocas-de-lobo e cause alagamentos”, ressalta o Departamento. O serviço começou em junho com ênfase em áreas que haviam sido alagadas pelas enchentes do mês anterior e hoje atende preferencialmente regiões em situação de vulnerabilidade social.

A recomendação é de que o descarte seja feito pelo cidadão em frente à sua residência na noite anterior à passagem do caminhão do programa – se isso não for possível, o horário máximo é 7h30min. O cronograma é divulgado por meio de cartazes colocados em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro, bem como no site da prefeitura.

Nesta semana, foram percorridos bairros como Cristal (Zona Sul), Agronomia (Leste), Navegantes (Norte). A iniciativa prossegue ao longo dos próximos dias, geralmente em dias úteis.

(Marcello Campos)

