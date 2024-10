Porto Alegre Confira o esquema de trânsito e transporte para este domingo de eleições em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Trecho da avenida Padre Cacique em frente ao TRE-RS tem dois bloqueios no fim de semana. (Foto: Reprodução/Googleview)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O intenso deslocamento de eleitores em dias de votação motivou a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) de Porto Alegre a organizar uma logística especial para este domingo (6), dia de primeiro tuno do pleito que definirá os próximos ocupantes da prefeitura e Câmara de Vereadores. As alterações abrangem aspectos relativos a trânsito e transporte.

Além do passe-livre para todos os cidadãos nos ônibus (sem necessidade de comprovação de comparecimento às urnas ou apresentação do título de eleitor), o sistema será operado com a mesma tabela de dias úteis. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), vinculada à SMMU, reforça uma das principais orientações:

“Para garantir a circulação do transporte por ônibus, devem ser observada as proibições de estacionamento. Muitas vezes, veículos parados em locais proibidos impossibilitam o fluxo dos coletivos e, consequentemente, o acesso dos eleitores aos locais de votação”.

As equipes de fiscalização serão reforçadas, com agentes nas áreas de maior movimentação, a fim de contribuir para a livre circulação e garantir a segurança viária. Também é realizado um monitoramento constante de ruas, avenidas e outros espaços públicos por meio de câmeras ligadas a uma central.

Quem circula pela avenida Padre Cacique (responsável pela ligação entre a área central e a Zona Sul da Capital) deve estar atento aos bloqueios no entorno da sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), sentido bairro/Centro, no trecho entre a rua Barão do Cerro Largo e avenida José de Alencar. O períodos de interrupção será das 6h às 18h deste domingo.

Informações adicionais podem ser solicitadas pelos telefones 118 e 156. Para consultar as tabelas horárias, os usuários podem acessar o site da EPTC ou baixar gratuitamente aplicativos como TRI, Cittamobi e Moovit.

Plano de energia

Representante da concessionária CEEE Equatorial entregaram oficialmente ao TRE gaúcho um plano operacional para as eleições. O documento contém os detalhes das ações e estratégias a serem implementadas para garantir o fornecimento seguro e contínuo de energia elétrica na área de concessão da companhia nos dias de votação.

O plano inclui a mobilização de 669 profissionais e 318 equipes que estarão em campo para monitorar e atuar de forma preventiva e emergencial. Em caráter preventivo, a empresa realizou inspeção e manutenção nos circuitos que atendem cartórios eleitorais, além de elaborar instruções de manobra para transferências de cargas prioritárias, em caso de necessidade.

Neste domingo, dia da eleição, equipes estão alocadas em áreas estrategicamente definidas para atendimento prioritário, a exemplo do Centro Integrado de Controle (Ceic) e do próprio Tribunal Regional Eleitoral. Em caso de qualquer emergência relacionada ao sistema elétrico da CEEE Grupo Equatorial, o cliente pode entrar em contato pelo telefone 0-800-721-2333.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/confira-o-esquema-de-transito-e-transporte-para-este-domingo-de-eleicoes-em-porto-alegre/

Confira o esquema de trânsito e transporte para este domingo de eleições em Porto Alegre

2024-10-05