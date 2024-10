Inter Bruno Tabata vira desfalque para partida entre Inter e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2024

Com virose, Bruno Tabata desfalque Inter contra o Corinthians Foto: Ricardo Duarte/Inter

O meia Bruno Tabata, do Inter, virou desfalque de última hora para o jogo entre Inter e Corinthians, que acontece neste sábado (5), às 19h. O clube informou que o meia não viajou com a delegação por conta que uma virose.

O técnico Roger Machado incluiu Luis Otávio, de 17 anos, entre os relacionados para a partida. É a terceira vez que o meia é chamado pelo técnico para atuar no Campeonato Brasileiro. Ele já esteve presente nos empates contra o Bahia e Palmeiras, mas não chegou a entrar no decorrer dos jogos.

Outro jovem convocado por Roger é Victor Gabriel, zagueiro de 20 anos da base do Colorado, que foi chamado pela segunda vez consecutiva pelo treinador.

Com a possibilidade de entrar no G6 do Brasileirão, o Inter busca a vitória para manter sequência de oito jogos de invencibilidade e e conquistar uma vaga para a Copa Libertadores de 2025. O Colorado está na sétima posição com 45 pontos. Seu adversário na rodada, ocupa a 18° colocação com 28 pontos, e é o segundo clube na zona de rebaixamento.

