Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2024

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, João Pedro não jogará contra Atlético-MG no Campeonato Brasileiro Foto: Lucas Uebel/Grêmio Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, João Pedro não jogará contra Atlético-MG no Campeonato Brasileiro. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Os laterais João Pedro e Fabio não estarão disponíveis para partida contra o Atlético-MG na próxima quarta-feira (9) pelo Campeonato Brasileiro. João Pedro foi advertido com seu terceiro cartão amarelo, o que abriria a vaga para Fabio. No entanto, por reclamação, o atleta foi expulso na partida da última sexta-feira (4) contra o Fortaleza ainda no banco de reservas.

Igor Serrote, de 19 anos, poderia ser a troca escolhida por Renato Portaluppi para a posição, mas o jogador estará com a Seleção Brasileira sub-20 durante a partida. O Grêmio irá pedir a liberação do jovem.

Outro problema para o Tricolor é o zagueiro Gustavo Martins, que foi substituído na última partida ainda na primeira etapa, com desconforto muscular na coxa esquerda.

Soteldo, o marcador do terceiro gol do Grêmio na vitória contra o Fortaleza por 3 a 1, também não irá atuar no jogo contra o Atlético-MG, já que estará com a Seleção Venezuelana para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

