Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2024

Tripulação para resgatar brasileiros no Líbano inclui médicos, enfermeiros e psicólogos. Foto: Divulgação/FAB Tripulação para resgatar brasileiros no Líbano inclui médicos, enfermeiros e psicólogos. (Foto: Divulgação/FAB) Foto: Divulgação/FAB

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que fará o primeiro voo de repatriação de brasileiros no Líbano chegou a Beirute, capital libanesa, às 11h22min (horário de Brasília) neste sábado (5).

A aeronave partiu de Lisboa no início da manhã, e fará uma parada técnica na capital portuguesa antes de seguir rumo ao o Brasil.

A previsão de chegada em território brasileiro é na manhã de domingo (6), na Base Aérea de Guarulhos (SP).

A expectativa é que 220 brasileiros e familiares retornem ao país. O Itamaraty ainda não confirmou a lista de embarcados. Esse número pode sofrer alterações, já que os cidadãos podem desistir de fazer o trajeto.

Há a previsão de que, após a chegada ao Brasil, a aeronave retorne para buscar uma nova lista de cidadãos que pediram ajuda do governo federal para deixar a zona de conflito entre Israel e o grupo extremista Hezbollah.

A aeronave, do modelo KC-30, que faz parte da operação de resgate batizada de Raízes do Cedro decolou da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, na madrugada de quarta-feira (2) e chegou a Portugal na manhã do mesmo dia.

A previsão era que este primeiro voo partisse na sexta-feira (4), mas a viagem acabou adiada por razões de segurança, e foi remarcada para a manhã deste sábado.

