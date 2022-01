Rio Grande do Sul Alsones Balestrin é o novo secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A posse ocorreu no Palácio Piratini Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Alsones Balestrin tomou posse na quarta-feira (19) como novo secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Ele substituiu Luís Lamb. A solenidade ocorreu no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, em Porto Alegre.

Durante o evento, o governador Eduardo Leite agradeceu ao ex-secretário pela dedicação e desejou sucesso ao novo titular da pasta. “Tenho toda a confiança na capacidade e no entrosamento do professor Balestrin com o nosso ecossistema de inovação para dar continuidade ao trabalho”, afirmou.

O novo secretário disse estar honrado e entusiasmado com o desafio. “Quero colocar o meu conhecimento a serviço do Estado e gerar boas possibilidades de impacto da inovação, da ciência e da tecnologia na vida dos gaúchos”, declarou.

Balestrin tem dupla titulação de doutor em Administração pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e em Ciência da Informação e Comunicação pelo Instituto de Comunicação e Tecnologias Digitais da Universidade de Poitiers, na França.

Ele foi pró-reitor acadêmico da Unisinos e é um dos cofundadores da Aliança pela Inovação UFRGS-PUCRS-Unisinos e do Pacto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul