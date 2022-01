Rio Grande do Sul IPVA 2022 pode ser parcelado em seis vezes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2022

A taxa de licenciamento e eventuais multas podem ser pagas separadamente do IPVA Foto: Maicon Hinrichsen/Secom A taxa de licenciamento e eventuais multas podem ser pagas separadamente do IPVA. (Foto: Maicon Hinrichsen/Secom) Foto: Maicon Hinrichsen/Secom

Uma das possibilidades de pagamento do IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2022 no Rio Grande do Sul é o parcelamento em seis vezes. Até o ano passado, era possível parcelar o tributo em, no máximo, três vezes.

Além da ampliação do parcelamento, o contribuinte também tem desconto nas três primeiras parcelas. Para isso, o proprietário do veículo precisa pagar a primeira parcela até 31 de janeiro, com 10% de desconto. As próximas duas serão em fevereiro, até o dia 25, com redução de 6%, e março, até o dia 31, com desconto de 3%. Nesses casos, os valores já estarão atualizados pela variação da UPF (Unidade Padrão Fiscal).

Além de pagar menos com a antecipação, os proprietários que optarem pelo parcelamento podem obter os descontos do Bom Motorista e do Bom Cidadão, se tiverem direito. A soma total dos descontos máximos pode chegar a uma redução de até 28% no valor do IPVA.

Para parcelar, é obrigatório o pagamento em seis vezes dentro dos prazos estipulados. Portanto, é imprescindível a quitação da primeira parcela ainda em janeiro. Não há como optar pelo parcelamento em fevereiro.

O pagamento parcelado pode ser realizado em qualquer agência, pontos de atendimento ou pela internet no Banrisul ou Sicredi. No caso do Bradesco e do Banco do Brasil, os pagamentos podem ser feitos de ambas as formas, porém, somente para clientes. Também é possível que os correntistas desses bancos paguem usando os aplicativos.

A taxa de licenciamento e eventuais multas podem ser pagas separadamente do IPVA, sendo que o proprietário deve estar atento às datas de vencimento de cada uma das obrigações. Mais informações sobre o tributo podem ser obtidas no site www.ipva.rs.gov.br ou por meio do aplicativo IPVA RS.

