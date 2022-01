Acontece Campanha Troco Solidário Comercial Zaffari e Stok Center arrecadou mais de R$ 650 mil em 2021

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Cada loja da rede faz a doação para uma instituição Foto: Divulgação Cada loja da rede faz a doação para uma instituição. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde 2017, a Comercial Zaffari e Stok Center realizam a campanha Troco Solidário, que visa auxiliar instituições com a doação do troco dos clientes que compram nas lojas pertencentes à rede.

Já foram arrecadados mais de R$ 1,7 milhão desde o início da campanha. O dinheiro é repassado mensalmente de forma integral para as instituições beneficiadas, que utilizam os recursos de acordo com as suas necessidades, como manutenção de equipamentos e instalações, compra de material de higiene e limpeza, alimentos, reformas etc.

Cada loja da rede faz a doação para uma instituição. Atualmente, 29 são atendidas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O ano de 2021 encerrou com um total de arrecadação de R$ 654,87 mil entre as 19 lojas do Stok Center e as dez da bandeira Comercial Zaffari.

O estabelecimento que mais arrecadou no ano passado foi o Stok Center Santa Rosa, totalizando R$ 54,35 mil. Na bandeira Comercial Zaffari, a loja que mais arrecadou foi a de Marau, com R$ 28,5 mil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece