Economia Alta do dólar puxa inflação do aluguel, que sobe 6,54% em 2024

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2024

Em 12 meses, a alta acumulada é de 13,57%. (Foto: Divulgação)

Depois de despencar em 2023, o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), conhecido como a inflação do aluguel por ser referência em contratos de locação, fechou o ano com alta de 6,54%. As informações foram publicadas nessa sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre).

* No mês, índice subiu 0,94%;

* Em novembro, a alta do IGP-M foi de 1,30%;

* Em dezembro de 2023, o indicador havia subido 0,74% no mês.

O resultado veio um pouco abaixo do esperado. Analistas estimavam um aumento de 6,7% entre janeiro e dezembro, segundo mediana das projeções compiladas pela Bloomberg.

O IGP-M fechou 2024 em alta após uma queda histórica de 3,18% no ano passado. Foi a maior deflação para o período desde o início da série, iniciada em 1989.

Café

Commodities, preços administrados e mão-de-obra foram os componentes que mais pesaram nos índices que compõem o IGP-M no mês de dezembro. No Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), o preço do café foi o principal destaque: o insumo teve alta de 28,82% no mês, influenciado pela clima e pelo câmbio.

O grupo que reúne as matérias-primas brutas no IPA subiu 2,35% em dezembro e puxou a alta do IPA. O minério de ferro subiu 6,1%, seguido da carne bovina (5,59%), bovinos (2,5%) e ovos (8%). A soja em grão, porém, recuou de 4,80% em novembro para -2,34% em dezembro.

Já no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), os preços monitorados e as carnes foram as principais influências em dezembro. No Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), por sua vez, os reajustes salariais tiveram maior peso, com alta média de 0,53%.

Efeito dólar

A recente alta do dólar, que levou a moeda a se valorizar fortemente no ano, ajuda a explicar por que o índice de preços acelerou. O IGP-M é composto por três subíndices: o IPA, com peso de 60%, o IPC, com peso de 30%, e o INCC, com 10%.

O IPA, com maior peso no IGP-M, é especialmente sensível à alta do dólar. O índice capta os preços de produtos industriais e agropecuários, como as commodities, que são mais impactados pela variação cambial.

Aluguel

O Índice FipeZap, que mede a variação do preço do aluguel residencial em 25 cidades do País, registrou um avanço de 12,45% neste ano, até novembro.

O índice mede os preços dos aluguéis de imóveis anunciados. Em 12 meses, a alta acumulada é de 13,57%. Salvador (BA) foi a capital que registrou maior alta neste período: 32,24%.

Alta do dólar puxa inflação do aluguel, que sobe 6,54% em 2024

2024-12-27