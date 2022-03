Mundo Alta dos juros nos Estados Unidos pode ser rentável para investidor brasileiro

Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Aumento dos juros americanos tem consequências na economia de países emergentes. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O recente aumento dos juros americanos em 0,25 pontos percentuais na última reunião do Federal Reserve (FED) pode ser uma sinalização atrativa para grandes investidores brasileiros de que novos aumentos estão a caminho. Especialista explica como os juros altos beneficiam quem quer investir fora do país e quais outras modalidades de investimento no mercado financeiro americano.

O aumento dos juros americanos, aprovado pelo Federal Reserve (FED), o banco central americano, como forma de combater a inflação nos Estados Unidos, impacta a economia de todo mundo, especialmente de países emergentes como o Brasil. A medida, no entanto, pode ser vantajosa para o investidor brasileiro de alta renda.

A decisão do FED foi sinalizada na reunião do Comitê de Política Monetária (FOMC) em dezembro de 2021 e confirmada em janeiro passado. A alta de preços, que bateu em 2021 o maior valor nos últimos 39 anos, passou a ser pressionada também pela guerra na Ucrânia, causando a elevação nos preços do petróleo, por exemplo.

Ao longo do ano, ainda segundo o FED, há a expectativa de mais de um aumento dos juros, o que impacta os juros globais e valoriza ainda mais a moeda americana. Nesse cenário, segundo especialistas, investir em títulos do tesouro americano – conhecidos como Treasuries – fica ainda mais atrativo. É o explica o economista Ricardo Indolfo, especialista em investimentos em mercados globais.

“O FED é responsável pela política monetária da maior economia do mundo. Por isso, suas decisões e sinalizações têm um amplo impacto nas taxas de juros globais e no valor da moeda americana. O dólar ainda é a moeda mais importante do mundo e as Treasuries são os títulos com maior credibilidade no mercado mundial. Isso significa que qualquer aumento da taxa de juros americana também provoca aumento na atratividade por parte dos investidores estrangeiros em comprar títulos americanos, particularmente investidores de países emergentes na Ásia e América Latina, como é o caso do Brasil”, diz.

Segundo Indolfo, com perdas em sua capacidade de atração de investimentos estrangeiros, verificada nos últimos cinco anos, a alta dos juros coloca os Estados Unidos novamente em posição de vantagem na atração de investidores de outros países. “O momento não podia ser mais favorável, pois o país tem sofrido perdas significativas nos últimos anos em sua capacidade de atração de investimentos estrangeiros diretamente em sua economia. Isso se deveu a um aumento do nível de competitividade com países europeus”, explica o economista, que atua em um banco australiano acompanhando investimentos em países emergentes da América Latina, Ásia-Pacífico.

Essa vantagem pode se acentuar mais agora por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, que atinge a Europa diretamente. O economista ressalta que, nesse contexto, o mercado americano se torna mais seguro ainda para investimentos. “Colocando na balança os efeitos da instabilidade causada pela guerra, o cenário de aumento da taxa de juros americana se torna ainda mais atrativo na visão de investidores estrangeiros que buscam melhores opções de rentabilidade, com menor exposição ao risco que eventos como uma guerra podem causar”, avalia Ricardo Indolfo.

Juros americanos

O recente aumento dos juros americanos é uma oportunidade para grandes investidores estrangeiros, porém, o mesmo não se pode dizer do restante da economia global, principalmente em mercados emergentes. A corrida de investidores para os Estados Unidos os afasta da economia local e países como o Brasil perdem investimento.

Além disso, como observa Ricardo Indolfo, o aumento dos juros naquele país consequentemente obriga o aumento das taxas por aqui também. A Selic, taxa básica de juros brasileira, atualmente está em 11,75% e tende a continuar subindo.

Renda fixa

Outra modalidade de investimento buscada por quem tem mais de R$ 1 milhão para investir no mercado financeiro dos Estados Unidos é apostar em renda fixa americana, como explica o economista Ricardo Indolfo. Entre os títulos de renda fixa americana que vêm animando investidores brasileiros de alta renda estão os novos Brazilian Depositary Receipts (BDRs) de Exchange Traded Fund (ETFs) de dívidas corporativas dos Estados Unidos, lançados recentemente pela B3 em parceria com a gestora global de ativos financeiros Black Rock. São eles: o iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond (BLQD39) e o iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond (BHYG39).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo