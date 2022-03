Mundo Avião militar dos Estados Unidos cai no Ártico norueguês

Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

Uma equipe de resgate foi acionada e busca por sobreviventes, mas informa que as condições meteorológicas são pouco favoráveis. Foto: Divulgação Uma equipe de resgate foi acionada e busca por sobreviventes, mas informa que as condições meteorológicas são pouco favoráveis. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um avião militar dos Estados Unidos, com quatro pessoas a bordo, caiu no norte da Noruega, informaram as autoridades do país escandinavo. O avião US OSPREY “foi declarado desaparecido às 08h26min (14h26min no horário de Brasília)”, segundo comunicado os Serviços de Resgate (HRS) da Noruega.

O jornal local “Nordlys”, reportou que a aeronave seria do modelo V-22 Osprey e teria desaparecido a poucos quilômetros ao Sul de Bodø, cidade a 1 mil km de Oslo.

O jornal “Ranablad” reportou que uma equipe de resgate foi acionada e busca por sobreviventes, mas informa que as condições meteorológicas são pouco favoráveis.

Exercícios da Otan

Soldados dos EUA e das outras nações que integram a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) começaram a fazer grandes exercícios militares na segunda-feira (14), na Noruega.

Planejado há tempos, o exercício “Cold Response 2022” reuniu 30 mil militares e visa testar a capacidade do país de receber reforços externos em caso de agressão a um terceiro país (o artigo 5 da Otan prevê uma resposta militar a uma agressão a qualquer um dos países que fazem parte da aliança).

Os exercícios, no entanto, ocorrem em um contexto de crise entre os países ocidentais e a Rússia após a invasão da Ucrânia.

“Não é uma operação militar com uma finalidade ofensiva”, disse ele, em entrevista à emissora TV2. Organizadas a cada dois anos, essas manobras marítimas, aéreas, anfíbias e terrestres são realizadas em grandes áreas do território norueguês, inclusive além do Círculo Polar Ártico.

A Rússia recusou o convite para enviar observadores.

“O reforço das capacidades militares da Otan perto das fronteiras da Rússia não contribui para reforçar a segurança da região”, disse sua embaixada em Oslo na semana passada.

Os russos “mobilizaram as capacidades de acompanhamento de forma totalmente legítima” das manobras e “espero, realmente, que respeitem os acordos em vigor”, afirmou o general Odlo.

