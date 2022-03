Rio Grande do Sul Licitação da Ponte do Fandango, em Cachoeira do Sul, terá prioridade no primeiro semestre deste ano, informa autarquia

Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

Ponte está interditada desde outubro do ano passado em função do surgimento de fissuras na sua estrutura. Foto: Dnit/Divulgação Ponte está interditada desde outubro do ano passado em função do surgimento de fissuras na sua estrutura. (Foto: Dnit/Divulgação) Foto: Dnit/Divulgação

A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado promoveu audiência pública híbrida, em Cachoeira do Sul, para tratar da situação da Ponte do Fandango, sobre o rio Jacuí, interditada desde outubro do ano passado em função do surgimento de fissuras na sua estrutura. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit) informou que o assunto é prioridade. Objetivo é que ocorra a licitação da obra ainda no primeiro semestre deste ano.

Conforme a engenheira Paula Ariotti, analista de transporte e infraestrutura e chefe do Serviço de Manutenção do Dnit, a situação do restauro da Ponte do Fandango se encontra em fase final para o lançamento do edital de contratação das obras ainda no primeiro semestre deste ano.

Mesmo questionada sobre data precisa, a engenheira respondeu que não é possível uma vez que o departamento depende de trâmites técnicos e administrativos que estão em andamento para que a licitação ocorra na maior brevidade possível.

Bloqueio na BR-116

O Dnit alerta para bloqueios total e parcial e desvio do tráfego da BR-116, em São Leopoldo, neste sábado (19). A interrupção é necessária para a montagem e instalação das grades de proteção da passarela da avenida Caxias Sul – localizada no km 242,8 da rodovia – que está sendo reformada. Em caso de chuva, a ação poderá ser adiada ou concluída no domingo (20). Com chuva intensa a atividade será transferida para outra data a ser definida.

A operação será dividida em duas etapas. A primeira etapa, no sentido Capital-interior, deve começar às 8h30min com previsão de término às 12h. Neste período, a equipe do Dnit desviará o tráfego da pista da direita e da via lateral para a pista da esquerda (junto ao canteiro central). Na sequência, será instalado o guindaste para posterior içamento e instalação de três dos cinco módulos de grade de proteção da passarela.

A segunda etapa está programada para acontecer das 13h às 17h, no sentido interior-Capital da rodovia. Na ocasião, os trabalhadores vão instalar os outros dois módulos, sendo necessário bloquear a pista da direita e a via lateral, desviando o tráfego para a faixa da esquerda (junto ao canteiro central).

Em ambas as etapas haverá bloqueio total da rodovia por cerca de 15 minutos para o içamento dos módulos. Após a instalação dessas peças, será executada a cobertura, instalada a iluminação e feita a pintura.

