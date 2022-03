Porto Alegre Autorizado reajuste da tarifa do Catamarã entre Porto Alegre e Guaíba

Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

O último reajuste do Catamarã ocorreu em fevereiro do ano passado. Foto: Arquivo/Divulgação O último reajuste do Ccatamarã ocorreu em fevereiro do ano passado. (Foto: Arquivo/Divulgação) Foto: Arquivo/Divulgação

A Metroplan autorizou reajuste do Catamarã na Travessia Porto Alegre-Guaíba a partir do próximo domingo (20). O valor da tarifa passa a ser de R$ 15. O último reajuste do catamarã ocorreu em fevereiro do ano passado, fixado em R$ 12,90 e que foi reduzido ainda em julho de 2021 para R$ 12,50, em função da redução do ICMS sobre a tarifa.

