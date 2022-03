Porto Alegre Hospital São Lucas da Pucrs recebe R$ 161 mil para compra de ultrassom e sondas

Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Equipamentos ajudarão a diagnosticar doenças e melhorar a análise dos médicos para procedimentos cirúrgicos. Foto: Divulgação Equipamentos ajudarão a diagnosticar doenças e melhorar a análise dos médicos para procedimentos cirúrgicos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) recebeu R$ 161 mil para a compra de um ultrassom e três sondas. A doação ocorreu via emenda impositiva, instrumento pelo qual os vereadores reservam recursos financeiros do Município para determinadas obras, projetos ou instituições. Todos os vereadores podem indicar cerca de R$ 1 milhão ao orçamento da prefeitura de Porto Alegre.

“Os equipamentos ajudarão a diagnosticar doenças e melhorar a análise dos médicos para procedimentos cirúrgicos”, afirmou o vereador Ramiro Rosário, nesta sexta-feira (18), ao entregar, simbolicamente um cheque para Izadora Silveira, Gerente de Captação de Recursos e Projetos do hospital. A compra dos equipamentos será feita por edital público.

São Lucas

Inaugurado em 29 de outubro de 1976, o então Hospital Universitário da Pucrs, batizado em 1982 de Hospital São Lucas da Pucrs, tem a missão de desenvolver, de forma integrada, assistência, ensino e pesquisa em saúde. Com atendimento humanizado, assiste a pacientes adultos, abrangendo praticamente todas as especialidades médicas. É um hospital geral, de natureza filantrópica, onde circulam mais de 18 mil pessoas por dia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre