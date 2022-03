Porto Alegre Porto Alegre tem quatro locais de vacinação contra covid neste sábado

Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

Primeira dose estará disponível em 12 unidades de saúde. Foto: Cristine Rochol/PMPA Doses também estarão disponíveis em unidade móvel na noite de domingo. (Foto: Marcello Campos/O Sul) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Das 9h às 16h deste sábado (19), a Secretaria da Saúde de Porto Alegre dá prosseguimento à vacinação contra covid, com três locais para a gurizada de 5 a 11 anos um para os adolescentes e adultos. Já no domingo, o serviço será oferecido das 18h às 21h a todos os públicos (exceto para alguns imunizantes) em unidade móvel da rede municipal.

– Crianças: sábado no posto de saúde Santo Alfredo: rua Santo Alfredo nº 37 (Partenon);

– Crianças: sábado no posto de saúde Nova Brasília: rua Vieira da Silva nº 1.016 (Sarandi);

– Crianças: sábado no posto de saúde Estrada dos Alpes: estrada dos Alpes nº 671 (Cascata);

– Adultos: sábado na sala especial no Shopping João Pessoa: avenida João Pessoa nº 1.831 (Santana).

– Todos os públicos: domingo na Escola de Samba Unidos da Vila Mapa: rua Coronel Jaime Rolemberg de Lima nº 83 (Lomba do Pinheiro). Serviço disponível: Coronavac para crianças saudáveis dos 6 aos 11 anos, primeira e segunda dose para o público a partir dos 12 anos e as duas injeções de reforço (exceto para o fármaco da Janssen).

O que é preciso apresentar

No caso dos adolescentes e adultos, em procedimentos de primeira dose (ou aplicação única, no caso da vacina da Janssen) deve ser apresentada identidade com CPF. Não é necessário o comprovante de residência, bastando uma autodeclaração simples com nome e endereço.

Para a gurizada de 5 a 11 anos, não é necessária prescrição médica, mas solicita-se o cartão de vacinação contra outras doenças. Além disso, a mãe, pai ou responsável deve acompanhar o procedimento. Caso não seja possível a presença de um adulto, é necessário apresentar autorização por escrito.

Na segunda injeção é obrigatório o cartão de controle fornecido pelo agente de saúde na primeira etapa. Pode se dirigir aos locais indicados quem recebeu Coronavac há pelo menos 28 dias. No caso dos imunizantes Oxford e Pfizer, o intervalo é de oito semanas entre as duas “picadas”.

Para o reforço, exige-se a mesma documentação da segunda dose, desde que o cartão de controle mostre que o esquema de imunização esteja completo há pelo menos quatro meses para quem recebeu Coronavac, Oxford e Pfizer ou dois meses para os contemplados com a Janssen (injeção única).

Já os imunossuprimidos devem comprovar a condição de saúde por meio de atestado ou receita médica, além do registro de segunda dose (ou única) há pelo menos 28 dias. No caso da segunda dose-extra, também é necessário ter recebido a anterior em um prazo mínimo de quatro meses.

Atendimento para sintomáticos

Durante o final de semana, pessoas com sintomas de covid (febre, tosse, cansaço, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, fraqueza, dor muscular e dor de garganta ou cabeça) podem procurar uma das quatro unidades de pronto-atendimento mencionadas a seguir, com funcionamento durante 24 horas.

– Cruzeiro do Sul: rua Professor Manoel Lobato nº 151 (Santa Tereza);

– Bom Jesus: rua Bom Jesus nº 410 (Bom Jesus);

– Lomba do Pinheiro: estrada João de Oliveira Remião nº 5.120, parada 12, (Lomba do Pinheiro);

– Moacyr Scliar: rua Jerônimo Velmonovitz esquina com avenida Assis Brasil (São Sebastião).

(Marcello Campos)

