Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2024

No início da tarde deste sábado, o nível do Lago Guaíba se encontrava na marca dos 0,40 metros, prejudicando a captação de água. Foto: Cesar Lopes/PMPA No início da tarde deste sábado, o nível do Lago Guaíba se encontrava na marca dos 0,40 metros, prejudicando a captação de água. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) alerta para possível desabastecimento ou baixa pressão de água, deste sábado (10) até a segunda-feira (12), em razão da estiagem e altas temperaturas. A expectativa é que na terça, com a mudança climática, o abastecimento normalize.

No início da tarde deste sábado, o nível do Lago Guaíba se encontrava na marca dos 0,40 metros, prejudicando a captação de água na região da Estação de Tratamento Belém Novo, responsável pelo abastecimento dos bairros da Zona Sul, Extremo Sul e parte da Lomba do Pinheiro.

As localidades mais elevadas da cidade, como a região do Morro da Cruz, onde o Departamento bombeia água para uma altura de até 240 metros acima do nível do Guaíba, poderão sofrer baixa pressão e desabastecimento neste sábado. O órgão está com uma operação de caminhões-pipa para injetar água nos reservatórios e conseguir manter o nível. Além disso, os caminhões estão na região abastecendo as caixas d’água dos moradores.

Bairros que poderão sofrer baixa pressão ou desabastecimento: Agronomia, Vila dos Sargentos, Partenon, Cel. Aparício Borges, Vila São José, Vila Vargas, Aberta dos Morros, Belém Novo, Belém Velho, Boa Vista do Sul, Campo Novo, Cascata, Chapéu do Sol, Espírito Santo, Extrema, Hípica, Ipanema, Lageado, Lomba do Pinheiro e Restinga.

