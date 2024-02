Grêmio Grêmio recebe o São Luiz na Arena; acompanhe

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Tricolor tentará sua sexta vitória consecutiva. Foto: Rede Pampa O Tricolor tentará sua sexta vitória consecutiva. (Foto: Rede Pampa) Foto: Rede Pampa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Acompanhe a transmissão ao vivo na Rádio Grenal.

O Grêmio fará o segundo jogo seguido na Arena nesse sábado (10). O adversário é o São Luiz de Ijuí. A partida válida pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho começa 16h30min em Porto Alegre. O Tricolor tentará sua sexta vitória consecutiva e, assim, assegurar mais uma rodada na liderança da competição, enquanto o São Luiz de Ijuí quer voltar a vencer após duas partidas onde conquistou apenas um ponto.

As duas equipes vão se enfrentar pela 31ª vez no Campeonato Gaúcho. São 19 vitórias do Tricolor, 9 empates e 2 vitórias do São Luiz. O time de Ijuí ocupa a 6ª posição da tabela com 7 pontos conquistados: 4 empates, uma vitória e uma derrota, já o Grêmio é o líder da competição com 15 pontos: 5 vitórias e uma derrota.

Escalações

Grêmio

Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; André Henrique, João Pedro Galvão e Jhonata Robert. Técnico: Renato Portaluppi.

São Luiz

Raul; João Vitor, Bruno Jesus, Ricardo Thalheimer e Márcio Duarte; Lucas Hulk, Gabriel Davis, Gabriel Pereira e Dal Pian; Vini Peixoto e Borasi. Técnico: Alessandro Telles.

Arbitragem

Jonathan Benkenstein Pinheiro, Tiago Augusto Kappes Diel, Lucio Biersdorf Flor e Andressa Hartmann.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/visando-manter-a-lideranca-do-campeonato-gaucho-gremio-recebe-o-sao-luiz-na-arena/

Grêmio recebe o São Luiz na Arena; acompanhe

2024-02-10