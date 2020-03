Porto Alegre Alterado o horário da inversão na Edvaldo Pereira Paiva

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

A medida é para melhorar o acesso de quem sai da Zona Sul em direção ao Centro. Foto: Brayan Martins/PMPA A medida é para melhorar o acesso de quem sai da Zona Sul em direção ao Centro. (Foto: Brayan Martins/PMPA) Foto: Brayan Martins/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que a inversão de sentido da avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio), em dias úteis e no início da manhã, terá o horário alterado para o período das 7h às 9h, sempre com a orientação de agentes de trânsito. A medida é para melhorar o acesso de quem sai da Zona Sul em direção ao Centro, durante as obras do trecho 3 da Orla Moacyr Scliar.

Após análise da operação com fluxo único em direção ao Centro, da rua Nestor Ludwig até a rótula com a avenida Augusto de Carvalho, a partir das 9h da manhã, foram observadas a diminuição no volume de veículos no trecho e um simultâneo comprometimento da avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, em razão da mudança do trajeto de motoristas que trafegam a partir da Presidente João Goulart (Gasômetro) em direção à Zona Sul.

A operação ocorre com as devidas indicações e a presença dos agentes da EPTC. Poderão ser feitos ajustes para otimizar a fluidez e garantir a segurança dos usuários da orla.

