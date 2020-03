Dicas de O Sul Cinemateca apresenta mostra com filmes que celebram 40 anos

Pixote – A Lei do Mais Fraco será apresentado em cópia restaurada.

A Cinemateca Capitólio apresenta a mostra 1980 a partir de terça-feira (10). Repleta de clássicos, exibições especiais e sessões comentadas, a programação apresenta 22 longas-metragens que completam 40 anos de lançamento em 2020. O valor do ingresso é R$ 10, com meia entrada para estudantes e idosos. As sessões com entrada gratuita estão sinalizadas na grade de programação.

A mostra apresenta um conjunto de 12 filmes lançados nos Estados Unidos em um momento de turbulência da Nova Hollywood. A geração jovem que tomou de assalto a cinematografia do país durante os anos 1970 conhecia naquele ano alguns fracassos monumentais de produções ambiciosas. Com o tempo, as obras foram reavaliadas e tornaram-se clássicos do cinema. Fazem parte da programação filmes de Martin Scorsese, Brian De Palma, Robert Altman, Dennis Hopper, Michael Cimino, Paul Schrader, Samuel Fuller, Woody Allen, Clint Eastwood e John Carpenter. Os dois filmes de maior bilheteria dos Estados Unidos em 1980 – Apertem os Cintos… O Piloto Sumiu!, do trio Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker, e O Império Contra-Ataca, de Irvin Kershner – também destacam-se na programação hollywoodiana da mostra.

A sessão de abertura, às 20h, apresenta a produção soviética Conhecendo o Grande e Vasto Mundo, realizada pela cultuada Kira Muratova, em sessão comentada por Marcela Bordin e Juliana Costa, integrantes do Cineclube Academia das Musas. O cineclube que estuda filmes realizados por mulheres em Porto Alegre apresenta outra sessão especial comentada dentro da mostra: Simone Barbès ou a Virtude, da francesa Marie-Claude Treilhou.

Dois clássicos brasileiros restaurados ganham exibições únicas: Pixote – A Lei do Mais Fraco, de Hector Babenco; e o canto dos cisnes de Glauber Rocha, A Idade da Terra.

Em diálogo com a obra-prima de Rocha, a programação exibe os dois filmes que desbancaram o brasileiro no Festival de Veneza de 1980: Glória, de John Cassavetes, e Atlantic City, de Louis Malle. A exibição do filme de Malle é uma parceria com a Cinemateca da Embaixada da França e o Institut Français.

Projeto Raros

O Projeto Raros exibe Não Brinque com Fogo, um retrato da juventude inconsequente de Hong Kong, dirigido por Tsui Hark. A sessão conta com apresentação e comentários gravados em vídeo exclusivamente para a programação do crítico Filipe Furtado, curador da mostra Cidade em Chamas: O Cinema de Hong Kong. A mostra 1980 apresenta outro cultuado conto cruel da juventude dos anos 1980, o drama holandês Sem Controle, de Paul Verhoeven.

As sessões especiais seguem com O Exilado, de Oumarou Ganda, que terá sessão gratuita comentada pelo crítico e pesquisador Pedro Henrique Gomes. E no fim de semana de encerramento, uma sessão da meia-noite com O Iluminado, de Stanley Kubrick.

Programação completa com as sinopses de todos os filmes

Sessões e horários

Terça-feira, 10

20h – Sessão de abertura: Conhecendo o Grande e Vasto Mundo + debate com Cineclube Academia das Musas (entrada gratuita)

Quarta-feira, 11

20h – Sem Controle

Quinta-feira, 12

18h – Popeye

20h – Anos de Rebeldia

Sexta-feira, 13

18h – A Bruma Assassina

20h – Projeto Raros: Não Brinque com Fogo (entrada gratuita)

Sábado, 14

18h – Vestida Para Matar

20h – Touro Indomável

Domingo, 15

18h – O Portal do Paraíso

Terça-feira, 17

18h – Apertem os Cintos… O Piloto Sumiu!

20h – Bronco Billy

Quarta-feira,18

18h – Gigolô Americano

20h – Agonia e Glória

Quinta-feira, 19

16h15 – Memórias

18h – Anos de Rebeldia

19h40 – O Exilado + debate (entrada gratuita)

Sexta-feira, 20

16h15 – Sem Controle

18h30 – Apertem os Cintos… O Piloto Sumiu!

20h – Projeto Raros Especial: Simone Barbès ou a Virtude (entrada gratuita)

Sábado, 21

17h – Guerra nas Estrelas: O Império Contra-Ataca

19h30 – A Idade da Terra

Domingo, 22

16h15 – A Bruma Assassina

18h – Atlantic City

20h – Pixote, a Lei do Mais Fraco

Terça-feira, 24

16h15 – Memórias

18h – Glória

Quarta-feira, 25

16h15 – Atlantic City

18h – Guerra nas Estrelas: O Império Contra-Ataca

Quinta-feira, 26

14h – Agonia e Glória

Sexta-feira, 27

14h – Vestida Para Matar

Sábado, 28

14h – Apertem os Cintos… O Piloto Sumiu!

16h – Memórias

23h59 – O Iluminado

Domingo, 29

14h – Gigolô Americano

Terça-feira, 31

14h – Touro Indomável

20h – Popeye

Quarta-feira, 1º de abril

14h – Bronco Billy

20h – Glória

