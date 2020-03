Mundo Novo coronavírus já matou mais de 3 mil pessoas na China

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

País registrou mais 31 mortos nesta quinta-feira Foto: Reprodução

O novo coronavírus matou mais 31 pessoas na China continental, e o número de óbitos supera os 3 mil, informaram nesta quinta-feira (05) as autoridades chinesas.

Pelo menos 3.012 pessoas morreram na China continental (excluindo Hong Kong e Macau) desde o início da epidemia, em dezembro, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), onde foi registrada a maioria das mortes (2.305).

A quarentena à qual toda província de Hubei foi submetida desde o final de janeiro, bem como a limitação de viagens no país, parecem estar funcionando, refletindo numa tendência de queda na quantidade de novas vítimas fatais nas últimas semanas.

Também foram feitos 139 novos diagnósticos positivos do Covid-19, um número um pouco superior ao registrado na véspera, atingindo um total de 80.409 casos confirmados, acrescentou a comissão nacional de saúde.

Apenas cinco dos novos casos ocorreram fora de Hubei. As autoridades chinesas estão preocupadas com a chegada do vírus do exterior, porque a epidemia está presente em outros 80 países e territórios.

