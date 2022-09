Rio Grande do Sul Alternância entre calor, frio e chuva marcam os próximos dias no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2022

Nesta sexta-feira, o deslocamento de uma frente fria provocou instabilidade no tempo em todo o Estado Foto: Alex Rocha/PMPA Nesta sexta-feira, o deslocamento de uma frente fria provocou instabilidade no tempo em todo o Estado. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A previsão do tempo para os próximos dias é de que haja novamente alternância de calor, chuva e frio no Rio Grande do Sul, de acordo com um boletim meteorológico divulgado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Nesta sexta-feira (09), o deslocamento de uma frente fria provocou instabilidade em todo o Estado. Um temporal atingiu Porto Alegre no início da manhã.

Neste sábado (10) e no domingo (11), o ingresso de ar seco e frio mantém o tempo firme e provoca novo declínio das temperaturas, com formação de geada ao amanhecer em diversas regiões.

Entre segunda (12) e quarta (14), o ar frio perderá intensidade, e as temperaturas permanecerão mais amenas. Porém, a presença de um cavado (baixa pressão alongada) manterá grande variação de nuvens, com possibilidade de chuvas fracas e isoladas sobretudo no Norte, Leste e Sul. As temperaturas devem aumentar no fim da semana.

Porto Alegre

Segundo a Metsul Meteorologia, pancadas de chuva atingem Porto Alegre neste sábado, com temperatura mínima de 9°C e máxima de 19°C. Neste domingo, o tempo fica seco, com sol e muitas nuvens. Os termômetros também devem marcar entre 9°C e 19°C.

Nesta segunda, o tempo fica nublado, com mínima de 12ºC e máxima de 21ºC. A chuva fraca volta à Capital na terça, quando os termômetros marcam entre 14ºC e 22ºC.

