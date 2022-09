Um homem de 44 anos foi morto com golpes de faca e machado durante uma discussão por questões políticas no Mato Grosso, na noite de quarta-feira (07). O autor do crime tem 22 anos.

O assassinato aconteceu em uma chácara na zona rural de Confresa, a 1.160 quilômetros da capital Cuiabá. Conforme o delegado responsável pelo caso, Victor Oliveira, os dois homens trabalhavam juntos no corte de lenha quando começaram a discutir sobre política.

“O que levou ao crime foi a opinião política divergente. A vítima estava defendendo o Lula, e o autor, defendendo o Bolsonaro”, disse o delegado.

Segundo a Polícia Civil, o apoiador de Lula deu um soco no rosto do bolsonarista e, em seguida, pegou uma faca. O apoiador do presidente Jair Bolsonaro tirou a arma do petista e o atingiu com pelo menos 15 golpes. Depois, conforme a polícia, o homem pegou um machado e acertou o pescoço do colega de trabalho.

O assassino foi preso em flagrante após ir até um hospital para procurar atendimento, pois estava com um corte na mão e outro na testa. Ele confessou o crime.