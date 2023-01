Geral Aluna de medicina é indiciada por desviar dinheiro da formatura

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Alicia Dudy Muller Veiga, de 25 anos, foi indiciada por ter cometido nove vezes o crime de apropriação indébita. (Foto: USP/Imagens)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil indiciou a estudante de medicina da USP Alicia Dudy Muller Veiga, de 25 anos, por ter cometido nove vezes o crime de apropriação indébita e concurso material que desviou R$ 937 mil da formatura da turma. O inquérito foi relatado à Justiça, e o Ministério Público irá se manifestar.

Em nota, o MP disse que vai analisar as informações colhidas pela polícia para “firmar a sua convicção a respeito dos fatos, o que poderá ensejar o oferecimento de denúncia” ou investigações complementares.

Na semana passada, os investigadores do 16º Distrito Policial apreenderam aparelhos eletrônicos, um carro alugado pela jovem e um caderno com anotações relativas ao crime que teriam sido feitas por ela.

Segundo a delegada Zuleika Gonzalez Araujo, uma amiga próxima da suspeita foi ouvida e disse que não sabia sobre os crimes.

Na sexta-feira (27), a delegada ouviu a nova presidente da comissão de formatura. A testemunha afirmou que Alicia mudou as senhas de acesso ao e-mail da comissão.

A nova presidente relatou ainda que o grupo não teve mais acesso às informações e aos avisos da empresa organizadora do evento sobre as transações feitas por Alicia.

Caderno com anotações

Nas folhas do caderno, a jovem escreveu sobre situações que seriam relacionadas a um suposto arrependimento e, também, à frustração ao não conseguir recuperar o dinheiro

Ao todo, a investigação achou no apartamento da estudante 17 comprovantes referentes a quantias que havia ganhado na loteria. No entanto, ela teria perdido mais dinheiro do que arrecadado. Os bancos em que a estudante tem conta têm 60 dias para encaminhar à polícia a quebra de sigilo autorizada pela Justiça.

O carro alugado pela estudante de medicina e que foi apreendido pela polícia tem registros de infrações de trânsito nos últimos 12 meses, quando o veículo estaria com ela.

O Nivus, da Volkswagem, foi alugado por 18 meses ao valor mensal de R$ 2.190. Um iPhone teria sido alugado por R$ 3 mil. Tudo foi apreendido.

A empresa ÁS Formaturas se reuniu com o Procon-SP na segunda-feira (23) e prometeu não repassar aos alunos o prejuízo de R$ 927 mil desviados por Alicia, que era presidente da comissão de formatura. A empresa também concordou em bancar com fornecedores a mesma estrutura da festa que havia sido contratada.

Guilherme Farid, chefe de gabinete do Procon-SP, disse em entrevista coletiva que o contrato entre as partes foi fechado em 2019. No entanto, a pessoa jurídica que formalizou a negociação, que seria uma associação dos formandos, nunca foi registrada.

“O contrato foi celebrado entre duas pessoas jurídicas. Mas os alunos teriam que ter criado uma associação, registrado no tabelião de notas e formado pessoa jurídica. Teria representatividade legal”, disse. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/aluna-de-medicina-e-indiciada-por-desviar-dinheiro-da-formatura/

Aluna de medicina é indiciada por desviar dinheiro da formatura