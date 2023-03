Brasil Alunas que debocharam da colega por ter mais de 40 anos desistem da graduação

Por Redação O Sul | 16 de março de 2023

Universidade confirmou desistências das três alunas. (Foto: Divulgação)

As três alunas do curso de Biomedicina da Universidade Unisagrado que gravaram um vídeo caçoando de uma colega de curso, só porque ela tinha mais de 40 anos, decidiram desistir do curso após a repercussão negativa da gravação.

No vídeo, que acabou viralizando nas redes sociais e já ultrapassa um milhão de visualizações, as meninas ironizam a universitária mais velha “Era para ela estar aposentada”, dizem após uma série de ofensas.

Em nota, a Universiade Unisagrado em Bauru, interior de São Paulo, afirmou que “foi instaurado um processo disciplinar e, durante, as três estudantes solicitaram a desistência do curso de Biomedicina; dessa forma, o processo perdeu o objeto e por isso foi finalizado”.

Ameaças

Antes do comunicado sobre a desistência, uma das garotas que estavam no vídeo, emitiu uma nota, por meio de advogado, alegando ter sofrido ameaças.

A defesa de Giovana Cassalati diz que “jamais objetivou-se atentar contra a imagem ou qualquer outro direito da personalidade pertencente à personagem alvo das falas contidas no vídeo.”

O advogado da menina alega que no momento a família dela pretende se manifestar apenas por notas divulgadas por ele, já que Bauru é uma cidade muito pequena e Giovana tem recebido ameaças que assuntam a família toda.

Dessa forma, a defesa afirma que não quer “chamar ainda mais atenção para o caso”, uma vez que segundo eles, as ameaças tem impedido as garotas de “retomar às suas vidas cotidianas”.

Além disso, ele diz que todas as medidas jurídicas contra “aqueles que ofendem, agridem, disseminam informações falsas, criam perfis falsos em redes sociais e ameaçam a integridade física da universitária serão tomadas em momento oportuno, pois o ambiente virtual não pode servir de escudo para a prática de crimes”.

Entenda o caso

Um vídeo publicado por três estudantes do curso de Biomedicina da Universidade Unisagrado, em Bauru, debochando de uma colega de 40 anos gerou debate nas redes sociais.

A publicação, que foi postada no Instagram apenas no “close friends”, acabou gerando uma repercussão imensa e viralizou no Twitter, ultrapassando um milhão de visualizações.

A Universidade emitiu uma nota de apoio a estudante ofendida e instaurou um processo disciplinar assim que o vídeo começou a tomar grandes proporções.

No dia seguinte a publicação, as três estudantes não compareceram à faculdade e os outros colegas da classe foram até a aluna alvo das críticas demonstrar solidariedade e apoio. As três estudantes acabaram desistindo do curso.

