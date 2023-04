Dicas de O Sul Estudantes da rede pública de ensino realizam festival de publicidade em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2023

Alunos e docente do Curso Técnico em Publicidade da Escola Técnica Estadual Irmão Pedro, responsáveis pela organização do festival Foto: Divulgação Alunos e docente do Curso Técnico em Publicidade da Escola Técnica Estadual Irmão Pedro, responsáveis pela organização do festival. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O festival “Xeque-mate e os seis componentes do exército”, organizado pelos formandos do curso de publicidade da Escola Técnica Estadual Irmão Pedro, iniciou nesta segunda-feira (24) em Porto Alegre.

O evento ocorre até sexta-feira (28), das 8h às 11h30min, na instituição de ensino. O tema do festival relaciona as seis peças do jogo de xadrez com as áreas da publicidade. Os palestrantes convidados apresentam cases de sucesso e discutem tendências da área. Mais informações podem ser obtidas no perfil do festival no Instagram (@festivalxequemate).

Com seis décadas de experiência na formação profissional, a instituição de ensino localiza-se na rua Félix da Cunha, 515, no bairro Floresta.

Estudantes da rede pública de ensino realizam festival de publicidade em Porto Alegre

