Rio Grande do Sul Alunos da UniRitter participam de Missão Comunitária no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Parceria entre o Centro Universitário e empresas de transporte levou mais de 80 voluntários para realizar atendimentos à comunidade. Foto: Divulgação Parceria entre o Centro Universitário e empresas de transporte levou mais de 80 voluntários para realizar atendimentos à comunidade. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A UniRitter realiza, ao longo de toda esta -feira (15), uma missão comunitária no município de Roca Sales, um dos mais atingidos pela enchente que atingiu o Vale do Taquari. Ao todo, 88 voluntários, entre estudantes e professores, estão na região para prestar auxílio às vítimas, atendendo solicitação da Defesa Civil e dos Parceiros Voluntários.

A equipe multidisciplinar é composta por alunos de Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia, Educação Física, Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Direito e Medicina Veterinária. O transporte foi viabilizado pelas empresas Ouro e Prata e Planalto. A ação também conta com apoio do Hotel Hilton, que viabilizou alimentação para o grupo.

“As comunidades ainda estão precisando de muito auxílio, a sociedade tem de permanecer engajada em ajudá-los a superar esse momento. Graças à união de forças, conseguimos contribuir in loco com bastante pessoas”, pontua o coordenador da atividade e dos cursos de Saúde da UniRitter, Tiago Paiva.

O turno da manhã foi de organização das tarefas. Com auxílio da Defesa Civil, a equipe dividiu a área do município em quatro grandes regiões do mapa e dividiu a turma em quatro grupos, cada um deles responsável por uma zona e com integrantes de todos os cursos envolvidos na ação.

A tarde foi separada para o auxílio à população, com visitas às residências para conversas e atendimentos junto aos moradores.

As maiores demandas notadas, em um primeiro momento, foram nas áreas de enfermagem, com cidadãos feridos, e psicologia, com a população bastante abalada emocionalmente. Além da causa humanitária envolvida na ação, há também a demanda junto aos animais, que estão recebendo cuidados da equipe de Medicina Veterinária.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/alunos-da-uniritter-participam-de-missao-comunitaria-no-vale-do-taquari/

Alunos da UniRitter participam de Missão Comunitária no Vale do Taquari

2023-09-15