Porto Alegre Alunos de escola municipal de Porto Alegre voltam às aulas em espaço cedido pelo Colégio Militar

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Medida beneficiou mais de 70 alunos da instituição municipal, danificada por inundação. (Foto: Júlia Azevedo/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com suas instalações danificadas pelas enchentes de maio em Porto Alegre, a Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Cantinho Amigo retomou as aulas para os seus mais de 70 alunos em um espaço cedido dentro do Colégio Militar. Trata-se de uma parceria entre a prefeitura e o Exército, por meio do Comando Militar do Sul (CMS).

A sede da instituição de ensino está localizada em terreno anexo à Praça Garibaldi, no limite entre os bairros Cidade Baixa, Menino Deus e Azenha. O local passa por um amplo processo de limpeza e obras de recuperação, a cargo de empresa contratada pela Secretaria Municipal de Educação (Smed).

Já o Colégio Militar fica a cerca de 1 quilômetro, na rua José Bonifácio, em frente ao Parque da Redenção (bairro Farroupilha). Os alunos estão sendo atendidos pela equipe de professores da Emei em horário regular das 8h ao meio-dia e das 13h30min às 17h30min.

Das 14 escolas municipais alagadas em maio, 12 já estão com limpeza concluída e em processo de reforma. Ao menos 86 das 99 das unidades vinculadas à Smed estão em funcionamento, assim como 191 conveniadas.

Com a palavra…

“Somos gratos ao Comando Militar do Sul pela acolhida a nossas crianças e professores”, declarou o prefeito Sebastião Melo ao visitar nessa quinta-feira (27) o espaço emprestado à escola municipal. “Continuaremos trabalhando e construindo parcerias para avançar na reconstrução das escolas e retomada da educação.”

O titular da Smed, Maurício Cunha, também se manifestou: “Esse recomeço é simbólico, pois a Cantinho Amigo foi a primeira escola municipal inundada em nossa cidade e, agora, a a primeira a retomar atividades. Na próxima semana, outras unidades retomarão suas aulas e assim será, gradativamente, até que 100% estejam com atendimento”.

“Nós do Colégio Militar de Porto Alegre estamos muito felizes em poder contribuir com as famílias e os alunos da Escola Cantinho Amigo”, emendou o coronel Fábio Gladzik, responsável pelo comando do Colégio Militar. “A mão amiga do Exército, junto com a prefeitura, é fundamental para vencermos juntos.”

Ampliação de vagas

A Smed e a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul (DPE-RS) firmaram nessa quinta-feira um novo aditivo do acordo para compra, pela prefeitura, de 530 novas vagas em escolas de educação infantil da rede particular. No foco estão alunos que não conseguiram espaço nas instituições municipais.

Desde 2022, o município tem estabelecido acordos com o órgão em relação à demanda da educação infantil, evitando assim o ajuizamento de ações. Mais de 1,5 mil estudantes tiveram vaga assegurada por meio da matrícula em colégios privados.

“O acordo é mais uma possibilidade de acesso à educação infantil da Capital, sobretudo neste momento de retomada da educação e da cidade”, garante o secretário Maurício Cunha. “Nosso compromisso é de garantir o acesso, a qualidade e a permanência dos estudantes em sua trajetória escolar, Segundo ele, o acordo melhora os fluxos para identificação e disponibilização de vagas.”

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/alunos-de-escola-municipal-de-porto-alegre-voltam-as-aulas-em-espaco-cedido-pelo-colegio-militar/

Alunos de escola municipal de Porto Alegre voltam às aulas em espaço cedido pelo Colégio Militar

2024-06-27