Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2023

Calendário prevê recesso de 19 a 30 de julho e fim do ano letivo em 22 de dezembro. (Foto: Arquivo/Seduc)

As aulas começam ao longo desta quinta-feira (23) em todas as 2.341 escolas estaduais do Rio Grande do Sul. Além da tradicional acolhida aos estudantes, serão promovidas atividades lúdicas como canto, dança e rodas de conversa. O calendário escolar prevê recesso no período de 19 a 30 de julho e encerramento do ano letivo em 22 de dezembro.

Além disso, a Secretaria da Educação (Seduc) anunciou paras este dia um segundo repasse do programa Agiliza Educação, no valor de R$ 30 milhões. O primeiro, no ano passado, garantiu às instituições de ensino um montante de R$ 228 milhões, permitindo reformas, qualificação do espaço escolar e outras iniciativas para a chegada dos alunos.

Exemplos

A Escola Anselmo Luigi Piccoli, localizada em Bento Gonçalves, é um Ciep (Centro Integrado de Educação Pública) com 260 alunos. Funciona em tempo integral do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e na modalidade regular do 6º ao 9º ano. A diretora Tânia Ducatti aposta na valorização do espaço físico e no trabalho dos professores no acolhimento dos estudantes para o retorno às aulas:

“Tudo começa pelo visual, pela decoração, pela pintura nova, pelas frases motivacionais nas paredes, além das atividades recreativas e lúdicas elaboradas pelos professores. Cada docente, do seu modo, se utiliza de brincadeiras para trazer o aluno para dentro do ambiente escolar. Eles conhecem o pátio, os colegas, as salas de aula e se integram”.

Em Cruzeiro do Sul, a Escola de Ensino Fundamental São Rafael atende 118 alunos. Além do tradicional acolhimento, que este ano será inspirado nas obras do escritor Rubens Alves, a instituição de ensino também foi reformada com verbas do programa “Agiliza”. A diretora Jaqueline Reis conta que as atividades de acolhimento serão uma surpresa para toda a comunidade:

“Receberemos nossos alunos com muito carinho e dedicação e este ano conseguimos, por meio da verba do Agiliza, qualificar o espaço escolar com a reforma na área administrativa, na pracinha e na fachada. Foram investidos R$ 61 mil. Estamos ansiosos para este retorno”.

O Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, de Lajeado, está instalado em um grande prédio e conta com cerca de 1.000 estudantes matriculados. Para o início do letivo, a equipe diretiva reformou as janelas, o piso do corredor e o piso da sala dos professores com a verba do Agiliza Educação. O valor recebido foi de R$ 172 mil.

A escola prepara o acolhimento dos alunos novos com atividades lúdicas, brincadeiras, apresentações musicais e conta ainda com a presença da equipe da Cipave+ (Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar). Segundo a diretora Jurema Ferreira de Oliveira, a ideia é criar um ambiente acolhedor e que, ao mesmo tempo, trabalhe temas como combate à violência:

“Temos uma equipe organizada para o dia 23 de fevereiro que também conta com integrantes da Cipave+ da escola. Nós teremos carinho, música e extroversão, mas também trataremos de temas importantes para o bom convívio escolar”.

(Marcello Campos)

