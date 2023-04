Porto Alegre Alunos realizam limpeza da orla da Vila Assunção, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2023

Está prevista uma nova edição da atividade ambiental no mesmo local para os dias 06 e 07 de maio Foto: Divulgação Está prevista uma nova edição da atividade ambiental no mesmo local para os dias 06 e 07 de maio. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em uma ação social realizada por alunos da disciplina de Direito Ambiental das Faculdades João Paulo II, juntamente com Hoa Va’a, Ho’oponopono Va’a, Rabbit Boards e Markus Schmitt, foi realizada, no dia 15 de abril, uma atividade ambiental de limpeza da orla da Vila Assunção no Sava Iate Clube, na zona sul de Porto Alegre.

A atividade, sob a coordenação da Prof. Dra. Mariângela Guerreiro Milhoranza da Rocha, visou a retirada de resíduos sólidos do Guaíba. Em 1h30min de atividade foram recolhidos:

2465 itens de plástico;

1356 bitucas de cigarro;

215 pedaços de isopor;

335 itens de tecido;

40 artigos de metais;

22 itens de borracha;

37 itens de madeira;

Moedas dos anos de 1977, 1989 e 1990;

1 televisão destruída;

Pedaços de 1 geladeira;

1 Colchão.

Após a atividade, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer alguns dos esportes náuticos do Sava Iate Clube. Remaram de Canoa Havaiana com as Equipes Hoa Va’a e Ho’oponopono Va’a, remaram de SUP com a Rabbit e pelejaram com o Campeão de Hobie Cat 16 Markus Schmitt. Está prevista uma nova edição da ação para os dias 06 e 07 de maio.

