Os alunos de escolas públicas de Springfield, capital de Illinois (EUA), não poderão usar calças de pijama, óculos de sol, bandanas ou chinelos durante as aulas online. Também serão proibidos de se sentar na cama para estudar.

Segundo Bree Hankins, porta-voz da prefeitura, a regra para o ensino remoto foi desenvolvida em parceria com professores, gestores e familiares dos alunos. Em entrevista ao jornal “New York Times”, ela disse que “o código de vestimenta precisa refletir o que os estudantes estariam usando caso estivessem na escola”.

Em Springfield, as aulas serão retomadas em 31 de agosto, em um sistema híbrido: os 14 mil alunos terão aulas presenciais duas vezes por semana. Nos demais dias, estudarão à distância.

Pais de alunos afirmaram ao jornal New York Times que as regras não são justas. Segundo eles, nem todas as famílias têm um ambiente apropriado para o estudo em casa, como um escritório. O quarto é, muitas vezes, o único espaço em que a criança terá silêncio para acompanhar as aulas – e ela terá de se sentar na cama.

Os familiares também afirmam que não há uma relação entre as roupas usadas pelos alunos e a capacidade de aprendizagem à distância. Segundo a prefeitura de Springfield, as autoridades ainda não sabem como controlarão os trajes dos alunos e o ambiente em que estiverem assistindo às aulas. Mas não há, por enquanto, a pretensão de punir quem não seguir as regras.

Coronavírus

Os Estados Unidos ultrapassaram no sábado (8) o número de 5 milhões de pessoas infectadas com o novo coronavírus, de acordo com uma contagem da Reuters. Segundo a Universidade Johns Hopkins, são aproximadamente 19,5 milhões de casos em todo o mundo.

Com um em cada 66 residentes infectados, os Estados Unidos lideram o mundo em casos de Covid-19, de acordo com uma análise da Reuters. O país acumula mais de 160.000 mortes, quase um quarto do total mundial.

O marco sombrio veio ao mesmo tempo em que o presidente Donald Trump assina decretos com o objetivo de fornecer alívio econômico aos norte-americanos afetados pela pandemia do coronavírus, depois que a Casa Branca não conseguiu chegar a um acordo com o Congresso.

O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos informou que o crescimento do emprego nos EUA desacelerou consideravelmente em julho, ressaltando a necessidade urgente de ajuda governamental adicional. O dr. Anthony Fauci, principal autoridade em doenças infecciosas do país, disse à Reuters que pode haver pelo menos uma vacina que funcione e seja segura até o final do ano.

Trump

Nos últimos dias, o presidente Donald Trump disse que tomaria uma decisão por conta do Executivo se o Legislativo falhasse na missão de renovar esses pagamentos. A ajuda de 600 dólares semanais acabou em 31 de julho. Dito e feito. Os republicanos dinamitaram o acordo com os democratas, que queriam manter os 600 dólares, e assinou hoje uma ordem executiva para que sejam pagos 400 dólares semanais. O governo federal assegura 300 dólares por semana e deixa os outros 100 dólares a cargo dos estados. Mas muitos estados estão quebrados, sem dinheiro para os 100 dólares adicionais. Trump faz bondade com o chapéu alheio. Na prática, cortou 50% do auxílio, mas aparece como bonzinho.