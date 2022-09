Porto Alegre Alunos vivenciam a cultura gaúcha no Acampamento Farroupilha em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2022

Ações começaram no sábado e se estendem por toda esta semana nos turnos da manhã e da tarde, no Parque Harmonia. Foto: Cesar Lopes / PMPA

Mais de 20 escolas de Porto Alegre e Região Metropolitana participam do projeto Ciranda Escolar, que leva alunos das redes municipal e estadual de ensino para vivenciarem, de perto, a cultura gaúcha no Acampamento Farroupilha. As ações começaram no sábado, 10, e se estendem por toda esta semana nos turnos da manhã e da tarde, no Parque Harmonia.

O roteiro inclui boas-vindas na Casa do Gaúcho, apresentação de teatro, música e dança, contação de lendas gauchescas e passeio pelo parque, com direito a almoço.

