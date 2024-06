Política Alvo da Polícia Federal, presidente do Solidariedade é considerado foragido; político comprou helicóptero com dinheiro público

A aeronave, modelo R66, estaria sendo usada somente para fins particulares do presidente do Solidariedade, Eurípedes Júnior. Foto: Reprodução

O presidente do partido Solidariedade, Eurípedes Gomes Júnior, alvo de uma operação da Polícia Federal nessa quarta-feira (12), é considerado foragido pela corporação.

Eurípides não foi encontrado em casa pelos agentes. Ele tinha uma viagem marcada, mas também não compareceu ao aeroporto.

A operação mira desvios de recursos, nas eleições de 2022, dos fundos partidário e eleitoral do partido Pros – que foi incorporado pelo Solidariedade em 2023.

Ao todo, agentes foram às ruas cumprir sete mandados de prisão preventiva e 46 mandados de busca e apreensão em Goiás, São Paulo, Paraná e no Distrito Federal.

Além de Eurípides, foram alvos dos mandados de prisão:

– Cintia Lourenço da Silva, primeira tesoureira do Solidariedade. Ela foi presa.

– Alessandro, o Sandro do Pros, que foi candidato a deputado federal. Também foi preso.

– Berinaldo da Ponte, ex-deputado distrital do Distrito Federal.

As apurações começaram a partir de uma denúncia feita por Marcus Vinicius Chaves de Holanda, que foi presidente do Pros. Ele acusou o ex-dirigente do partido Eurípedes Júnior de desviar cerca de R$ 36 milhões.

Na operação dessa quarta, os policiais tentavam bloquear e indisponibilizar R$ 36 milhões e 33 imóveis do grupo.

Helicóptero apreendido

Os mandados foram autorizados pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal. Em Goiás, a PF apreendeu R$ 26 mil em espécie.

Também foi apreendido, em Goiânia, um helicóptero registrado em nome do Pros. A aeronave teria sido adquirida com recursos públicos desviados dos fundos do partido. O helicóptero teria custado R$ 2,4 milhões.

A aeronave, modelo R66, estaria sendo usada somente para fins particulares do presidente do Solidariedade, Eurípedes Júnior. Ele também emprestava o helicóptero para amigos e familiares, segundo os investigadores.

Filha de Eurípedes

As investigações também apontam que há indícios de que a ex-vice-presidente do partido Pros e atualmente secretária-executiva do Solidariedade, Jhennifer Hanna, obteve viagens internacionais, bolsas de estudo e cargos com dinheiro desviado do partido. Jhennifer é filha de Eurípedes.

A investigação também aponta que Jhennifer tem um patrimônio que não condiz com seus ganhos.

“A autoridade policial destacou que há indícios de que a investigada leva um estilo de vida social incompatível com seus rendimentos declarados. Além disso, existe a suspeita de que ela tenha sido beneficiada com cargos, bolsas de estudos e viagens internacionais custeadas com recursos do partido e da fundação do partido”, afirmou o juiz Lizandro Garcia, da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, que autorizou a operação.

“Esses detalhes indicam possíveis irregularidades relacionadas à conduta da investigada e ao uso indevido de recursos partidários”, continuou o magistrado.

