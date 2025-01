Bruno Laux Alvo de cobiça do Centrão, Ministério da Saúde deve continuar sob o comando de Nísia Trindade

Por Bruno Laux | 20 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ministra Nísia Trindade. (Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Permanência possível

Apesar do amplo interesse do Centrão no Ministério da Saúde em meio às movimentações de reforma ministerial no governo, a atual chefe da pasta, Nísia Trindade, pode seguir blindada pelo presidente Lula no cargo. A ex-presidente da Fiocruz foi chamada pelo chefe do Executivo na última semana para um alinhamento sobre as ações realizadas pela pasta, de modo a identificar seus principais gargalos nos âmbitos de gestão e comunicação.

Permanência possível II

Ainda que com apreço pessoal e profissional em relação à Nísia Trindade, Lula tem cobrado a ministra por resultados mais visíveis e significativos à frente do Ministério. A pedido do presidente, a pasta terá apoio da Secom nos próximos dias para publicizar suas principais iniciativas, além de “se defender” das críticas recebidas por questões de gestão.

Preparativos da COP-30

Os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Marina Silva, do Meio Ambiente, devem se reunir nesta terça-feira com o presidente Lula e o assessor especial da Presidência, Celso Amorim, para tratar da COP-30, prevista para novembro deste ano, em Belém (PA). O encontro poderá servir para a indicação do nome que presidirá o evento, além de outros cargos que estarão atuando na Conferência.

Boicote potencial

Integrantes do governo Lula estão atentos à possibilidade do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, prejudicar a COP-30 no Brasil, em alinhamento com lideranças bolsonaristas. Lideranças do Itamaraty avaliam que, assim como em 2017, o líder norte-americano pode anunciar a retirada de seu país do Acordo do Clima de Paris, o que poderia resultar no esvaziamento do evento em Belém.

Cargos em negociação

O deputado Hugo Motta (Republicanos-PE), favorito para a presidência da Câmara, retomará nesta semana as negociações de cargos para os partidos que o apoiarão em meio à disputa pela chefia da Casa. Entre os principais pontos em articulação, têm destaque os futuros comandos das comissões permanentes, amplamente cobiçados por diferentes legendas.

Reação viral

Em contraponto à recente publicação viral do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) divulgou em suas redes sociais um vídeo com críticas ao que descreve como “onda de ataque de mentira” contra o governo Lula. Na postagem, que alcançou milhões de visualizações em poucas horas, a parlamentar explica que o Executivo nunca defendeu a taxação do PIX e acusa a extrema-direita de usar a população carente como mecanismo de proteção.

Ameaça nas redes

Horas após ter veiculado a publicação defendendo o governo Lula, Erika Hilton (PSOL-SP) sofreu uma série de ameaças de morte nas redes sociais, as quais encaminhou para a Polícia Federal. A deputada solicitou a abertura de inquérito na corporação para apurar e identificar os autores dos ataques digitais.

Reparo de danos

Frente aos danos causados pela “crise do PIX” à imagem do governo em meio aos autônomos e empreendedores, o Planalto vem mobilizando uma campanha focada nesta parcela da população. O movimento, já articulado pela Secom da Presidência, visa reduzir os ruídos do Executivo com o grupo em questão, que antes mesmo da polêmica já eram considerados um problema pela pasta.

Saúde idosa

O Ministério da Saúde deve concluir nesta segunda-feira a etapa de pesquisa, realizada em parceria com a Universidade de Brasília, para atualizar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Estão sendo consultadas de forma anônima, através de um formulário, pessoas com 60 anos ou mais que utilizam ou que já utilizaram o SUS, de modo a direcionar a revisão da política para suas reais necessidades.

Convocação mantida

Pressionada por colegas do Senado para desistir da convocação do cantor Gusttavo Lima na CPI das Bets, a senadora Soraya Thronicke (União-MS) segue convicta em dar continuidade à ação. Destacando que “quem não deve, não teme”, a parlamentar afirma que o artista será “muito bem tratado” e que “todas as prerrogativas serão respeitadas independente de habeas corpus”.

Cultura afro-brasileira

O Ministério da Igualdade Racial apresentou na última semana para lideranças religiosas do Rio de Janeiro a Política Nacional para Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro e de Matriz Africana, construída com apoio de diversas comunidades do meio. O plano, destinado à garantia dos direitos dos povos de axé, surge em reconhecimento e valorização da cultura e memória afro-brasileira, com destaque para o combate ao racismo religioso.

Visão jovem

A ONG Itinerante SAS Brasil realizou no sábado, em parceria com a prefeitura de Porto Alegre, a entrega de cerca de 200 óculos a crianças e adolescentes. A ação, realizada no auditório da AMRIGS, decorre de um movimento iniciado no ano passado em unidades móveis estacionadas no Largo Zumbi dos Palmares para atender jovens com dificuldade visual afetados pelas enchentes de maio.

Atendimento suspenso

O Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre estará com o atendimento suspenso entre 20 e 24 de janeiro, devido a reformas no prédio. Até sexta-feira, casos de urgência poderão ser tratados junto ao órgão através de agendamento pelo Whatsapp (51) 3289-7260.

Desafios ambientais

A Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade da Capital promove nesta semana a 7ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre. Centrado no tema “Emergência climática: o desafio da transformação ecológica”, o evento abordará uma série de propostas para subsidiar as políticas públicas ambientais que serão encaminhadas à Conferência Estadual sobre o tema.

Propostas do Executivo

A Câmara de Porto Alegre promove nesta segunda-feira uma audiência pública para debater o projeto de lei do Executivo que propõe alterações no DMAE. O Legislativo municipal realizará também uma segunda reunião do gênero para tratar de outras duas propostas do governo Melo, que tratam, respectivamente, da extinção da Fundação de Assistência Social e Cidadania e da reorganização das secretarias municipais.

Instagram: @obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/alvo-de-cobica-do-centrao-ministerio-da-saude-deve-continuar-sob-o-comando-de-nisia-trindade/

Alvo de cobiça do Centrão, Ministério da Saúde deve continuar sob o comando de Nísia Trindade

2025-01-20