Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2024

Mário Ari Luft, de 80 anos, foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Federal. (Foto: Reprodução)

O empresário Mário Ari Luft, 80 anos, foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Federal (PF) na manhã dessa quarta-feira (24). O fundador do Grupo Luft, um dos maiores do setor logístico no Brasil, é investigado por suspeita de financiar o transporte e liderar manifestantes nos atos extremistas do 8 de Janeiro, quando as sedes dos Três Poderes em Brasília (DF) foram invadidas e depredadas.

A PF cumpriu três mandados de busca e apreensão nessa quarta. Segundo a corporação, os alvos foram dois empresários de Barueri, no interior de São Paulo. Mário Luft é um deles. Segundo as investigações, o outro alvo também trabalha com o fundador do Grupo Luft, mas não teve sua identidade revelada.

Estes mandados são um complemento da 23ª fase da Operação Lesa Pátria e foram cumpridos apenas nessa data por conveniência investigativa.

Mário Luft fundou a firma do setor logístico em 1975. O grupo atua no transporte de cargas e armazenagem para o agronegócio, mercado de saúde e varejo. Segundo as investigações, ele teria financiado ônibus para levar manifestantes a Brasília e participado ativamente da orientação de movimentos golpistas junto a outras lideranças.

“Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime”, informou a PF, em nota.

As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria é permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos e pessoas capturadas.

Em balanço divulgado no início do ano, a PF informou que haviam sido cumpridos 97 mandados de prisão preventiva e 313 de busca e apreensão. Com o desdobramento dessa quarta, o números de buscas passa para 316.

A operação já teve 23 fases e realizou 1.393 prisões em flagrante em decorrência dos atos de 8 de Janeiro. A PF também divulgou o balanço de valores estimados apreendidos, confira:

* Valores de bens apreendidos: R$ 11.692.820,29

* Valores de veículos apreendidos: R$ 5.032.147,00

* Valores de ônibus apreendidos: R$ 8.400.000,00

Na 23ª fase da operação Lesa Pátria, a PF cumpriu 47 mandados judiciais (46 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva) expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os mandados forma cumpridos no Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Santa Catarina e Distrito Federal.

Segundo comunicado divulgado pela PF, foi “determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados”. Apura-se também que os valores dos danos causados ao patrimônio público em 8 de janeiro de 2023 possam chegar à cifra de R$ 40 milhões.

A última ação, a 22ª fase, ocorreu em novembro de 2023, com 25 mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva, também expedidos pelo STF, em Santa Catarina e Minas Gerais.

