Política Alvo de operação da Polícia Federal, governador de Alagoas é afastado do cargo

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foram apreendidos R$ 100 mil em espécie na casa de Paulo Dantas Foto: Assembleia Legislativa de Alagoas/Divulgação Foram apreendidos R$ 100 mil em espécie na casa de Paulo Dantas. (Foto: Assembleia Legislativa de Alagoas/Divulgação) Foto: Assembleia Legislativa de Alagoas/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinou o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), do cargo por 180 dias. Candidato à reeleição, ele foi alvo, na manhã desta terça-feira (11), de uma operação da PF (Polícia Federal) que investiga um suposto esquema de “rachadinha” na Assembleia Legislativa do Estado e desvios de recursos públicos.

Segundo as investigações, foram desviados R$ 54 milhões. Os principais beneficiários do esquema seriam o governador e sua esposa, a prefeita de Batalha, Marina Thereza Dantas. A irmã de Dantas também está entre as investigadas.

Foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão na Assembleia Legislativa, na sede do governo do Estado, na casa de Dantas e de parentes. Os policiais apreenderam R$ 100 mil em espécie na casa do governador, R$ 14 mil com ele em um hotel em São Paulo e R$ 150 mil na residência de um cunhado.

Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro de bens e valores dos envolvidos no total de R$ 54 milhões. Eles são suspeitos de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Dantas disputa o segundo turno da eleição em Alagoas com Rodrigo Cunha (União Brasil).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política