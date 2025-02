Mundo Alvo de Trump, Faixa de Gaza pode ter reservas de gás e petróleo

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2025

“Os EUA tomarão conta da Faixa de Gaza e nós também faremos um trabalho ali”, disse Trump. (Foto: Reprodução/Reuters)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou a atenção do mundo inteiro nos últimos dias ao sugerir que Israel “entregue Gaza” para que o país possa construir “um dos empreendimentos mais espetaculares da Terra”. O território palestino foi devastado por ações militares de Israel, que está em confronto com o grupo extremista Hamas.

Uma das hipóteses ventiladas é de que Trump gostaria de transformar a região em um resort de praia internacional sob o controle dos EUA, uma ideia lançada por seu genro Jared Kushner há um ano. Mas há quem aponte as reservas de petróleo e gás como motivação oculta.

Um levantamento de 2019 da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, na sigla em inglês) afirma que o território palestino ocupado (que corresponde à parte da Cisjordânia e à costa mediterrânea da Faixa de Gaza) está acima de reservatórios com quantidades significativas de combustíveis.

Os cálculos da UNCTAD são de que as reservas de petróleo gerariam cerca de US$ 71 bilhões à região, se fossem exploradas. O montante proveniente das reservas de gás natural é ainda maior: US$ 453 bilhões, totalizando US$ 524 bilhões não aproveitados.

A pesquisa conclui que, se essas reservas fossem exploradas pela região palestina, os valores seriam capazes de “promover a paz e a cooperação entre antigos beligerantes”.

Já as reservas de gás natural são mais expressivas, de acordo com João Victor Marques, pesquisador da FGV Energia.

A UNCTAD estima que esses reservatórios contenham 3,46 trilhões de m³. A Rússia, que possui as maiores reservas de gás natural do mundo, tem 47,2 trilhões de m³, de acordo com um relatório da Agência Nacional de Petróleo (ANP).

O Oriente Médio responde por 39,8% do total de reservas de gás conhecidas, por isso há a expectativa de que a Faixa de Gaza também possua um volume importante desses recursos. No entanto, Marques destaca que os números são apenas estimativas e ainda não foi possível comprovar o potencial da região.

Geopolítica

Entretanto, alguns especialistas acreditam que a relevância das reservas de petróleo em Gaza para o mundo ainda não é tão expressiva e as motivações de Trump são mais geopolíticas que financeiras.

Helder Queiroz, professor da UFRJ, considera que as reservas de petróleo em Gaza são “irrelevantes” e que o interesse de Trump na região é o “objetivo de expansão dos espaços de poder dos EUA”.

“É muito mais uma das grandes demonstrações de agressividade do Trump, como recentemente ele fez com Panamá, com a Groenlândia e com as taxas de importação, como uma estratégia de negociação, usando o peso econômico e político dos EUA para conseguir vantagens para o país”, conclui o fundador do Instituto Global Attitude, Rodrigo Reis.

