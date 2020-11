Brasil Amapá entra no quarto dia de apagão e ministro diz que pretende restabelecer toda energia em até dez dias

Um apagão afeta pelo quarto dia seguido 13 municípios do Amapá, após um incêndio na subestação da empresa Isolux, contratada pela União e que atende ao SIN (Sistema Interligado Nacional). O Ministério de Minas e Energia apresentou na quinta ao governo do Amapá as propostas de soluções. A previsão era de retorno de 70% da energia nesta sexta, mas, conforme o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o processo para normalização no fornecimento de energia, ainda não foi possível, e a resolução pode levar dez dias.

Conforme o ministro, a normalização do fornecimento acontece em três etapas. Ele destaca que a pasta criou um Gabinete de Crise para acelerar a resolução do problema causado pelo incidente e garantir segurança elétrica ao Amapá.

“Estamos adotando outras ações para trazer geradores para o Estado do Amapá afim de servirem como segurança para o fornecimento de energia e também atender locais especiais, principalmente naquilo que o Estado achar prioritário”, explicou.

Apesar de o incêndio ter atingido um dos transformadores, mais dois equipamentos foram danificados, e não há possibilidade de reaproveitamento de peças, inviabilizando o religamento da estação.

Entenda o caso

Segundo o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), um incêndio provocou um desligamento automático das linhas de transmissão no trecho Laranjal/Macapá às 20h47 da terça-feira (3), assim como das usinas hidrelétricas Coaracy Nunes e Ferreira Gomes.

A situação causou uma interrupção de 250 MW de carga, afetando o fornecimento de 13 dos 16 municípios. A situação não afeta os municípios de Oiapoque, Laranjal do Jari e Vitória do Jari.

Caminhões pipa

Nesta sexta-feira a Prefeitura de Macapá abasteceu a água em bairros com caminhões pipa, e segue solicitando apoio e indicações para aluguel de caminhões.

Também foi atualizado o decreto municipal para funcionamento de postos de gasolina e de saúde.

A região sofre com a falta de água e energia, inclusive para realização de transações bancárias.

Soluções apresentadas

Curto prazo: a recuperação do transformador que foi danificado no incêndio. A subestação tinha três transformadores (dois responsáveis pelo fornecimento de energia e o terceiro era o reserva), cujo todas estão indisponíveis, mas um deles teve um dano menor, que foi na bucha de conexão do transformador com a rede. Este transformador passa por testes para poder voltar em funcionamento no sistema. Caso o resultado fosse positivo cerca de 60% a 70% da carga de energia seria reestabelecida nos 13 municípios afetados ainda nos próximos dias.

Médio prazo: um segundo transformador está sendo trazido da subestação de Laranjal do Jari, de 100 MWA, que chega na capital em um prazo de 15 dias. A utilização deste equipamento não deve afetar o fornecimento no município que fica no extremo sul. Durante este período é feito a desmontagem do transformador, retirada do óleo, transporte fluvial e terrestre e instalação. Com este segundo equipamento, o Amapá já garante 100% no fornecimento de energia.

Longo prazo: um terceiro transformador está sendo trazido de Boa Vista (RR), que também passa pelo processo de desmontagem, retirada do óleo, transporte fluvial e terrestre e instalação. O prazo para este processo é de 30 dias. Este terceiro transformador de reserva garante a segurança energética do estado.

O Ministério de Minas e Energia também emitiu uma nota, nesta sexta-feira (6), atualizando as ações realizadas com o objetivo de restabelecer o fornecimento de energia elétrica no Estado do Amapá.

Segundo o ministério, a máquina de purificação do óleo que foi transportada de balsa chegou nesta sexta a Macapá, capital do Amapá, e já se encontra na subestação do município para o processo de purificação.

Uma aeronave C-130 Hércules da FAB (Força Aérea Brasileira) foi enviada do Rio de Janeiro/RJ para São Luís. Na capital do Maranhão, mais duas máquinas de purificação serão embarcadas na aeronave da FAB e transportadas para Macapá, com a finalidade de aumentar o esforço de purificação do óleo do transformador número 3 que está na subestação.

Conforme o ministério existe uma perspectiva de que o nível necessário de purificação do óleo para acionamento do transformador número 3 seja atingido na noite desta sexta-feira e, com isso, seria possível restabelecer a carga de cerca 70% das necessidades elétricas dos 14 municípios atingidos com a falta de energia.

Também nesta sexta uma aeronave KC-390 da FAB se desloca de Boa Vista/RR para Manaus/AM a fim de transportar 4 geradores até Macapá para atender, de forma emergencial, as atividades essenciais que serão designadas pelo governo do Estado.

Na manhã desta sexta-feira, o Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, realizou uma reunião de alinhamento das ações já realizadas e, também das futuras, com o Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e com o governador do Amapá, Waldez Góes.

