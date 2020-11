Rio Grande do Sul Autorizado o início das obras de ampliação e modernização do aeroporto de Passo Fundo

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Obras com investimento de R$ 45 milhões são aguardadas há décadas pela população da região. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Obras com investimento de R$ 45 milhões são aguardadas há décadas pela população da região. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Os moradores da região de Passo Fundo começaram a vislumbrar, nesta sexta-feira (6), a concretização de uma demanda antiga. A ampliação e modernização do aeroporto Lauro Kortz, aguardada há mais de 20 anos pela região Norte, teve a ordem de início dada pelo governador Eduardo Leite.

O investimento de R$ 45 milhões foi garantido, em sua maioria, pelo governo federal. São R$ 43,7 milhões via Fnac (Fundo Nacional de Aviação Civil) e R$ 1,3 milhão de contrapartida do governo do Estado.

“Fiz questão de só vir aqui a Passo Fundo quando as máquinas já estivessem trabalhando, e é isso que estamos celebrando, o início das obras. Todo esse investimento dará melhor condição de funcionamento ao aeroporto, de acordo com o perfil econômico da região. A região ganhará, a longo prazo, um aeroporto, e a curto prazo, a movimentação da economia pela obra, com geração de 200 empregos indiretos e de 100 diretos”, disse o governador.

A ampliação da aviação regional tem sido pauta frequente do governo do Estado. Em julho de 2019, o Decreto 54.685 alterou o PDAR-RS (Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional) e reduziu a base de cálculo na compra de querosene de aviação no RS a contar de 1° de janeiro deste ano. O texto permite que a alíquota do combustível caia a até 2%, dependendo da quantidade de rotas ofertadas, da disponibilidade de assentos e da frequência de voos.

“Aprovamos também o projeto para o aeroporto de Santo Ângelo, que será licitado no próximo ano. Aprendemos com os problemas que enfrentamos neste projeto de Passo Fundo e, assim, poderemos evitar novas dificuldades. Por mais que estejamos ajustando o caixa do governo, ainda temos um longo caminho de reestruturação fiscal. Então, estamos estudando também a concessão de aeroportos ao setor privado, para que possamos garantir não só a obra, mas a manutenção e a ampliação desses aeroportos no futuro”, explicou o governador.

Obras devem durar 12 meses

O consórcio Traçado-Engelétrica, responsável pelo projeto e pela execução da obra, tem 12 meses, a partir da ordem de início, para encerrar os trabalhos. Oito meses serão destinados às obras de pavimentação, drenagem e sinalização. A estimativa é de que o terminal atenda cerca de 300 mil passageiros por ano até 2030, com possibilidade de operação de aeronaves de grande porte. A capacidade mensal varia entre 25 mil e 30 mil passageiros.

Entre as melhorias, estão a reconstrução da pista, implantação de faixas de pista e áreas de segurança nas cabeceiras, sistema de drenagem, pátio de aeronaves, novo terminal de passageiros e edificações acessórias com mais de 2 mil metros quadrados. Também constam no projeto a construção de estacionamento de veículos e via de acesso, novo sistema de balizamento luminoso e equipamentos e auxílios à navegação aérea, que permitirão a operação por instrumento (IFR).

“Hoje, trazemos de volta a esperança que muitos já davam como perdida aqui para a região. Com o início dessa obra, o governo do Estado possibilita não apenas a aviação regional, proporcionando a Passo Fundo e ao RS os voos regionais, mas fazendo com que a região possa trazer novos investimentos e atrair empreendedores”, afirmou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Uma vez que as obras envolvem a reforma da pista de pouso e decolagem, o aeroporto ficará interditado por 120 dias a partir de 11 de janeiro de 2021. O governo do Estado está em tratativas para transferir os voos que seriam realizados no aeroporto de Passo Fundo para o aeroporto de Santo Ângelo.

“Essa é a obra que pode transformar a região, trazendo mais desenvolvimento e mais emprego. Agradeço a todos que contribuíram para que a obra seja iniciada”, disse o prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo.

De acordo com a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), o Rio Grande do Sul será o primeiro Estado a iniciar obras de aviação regional com o uso do sistema BIM (Building Information Modeling) ou Modelagem da Informação da Construção. É uma forma de criar digitalmente um modelo virtual da construção, sendo este um suporte ao projeto durante as etapas da obra.

Histórico

O contrato com a consórcio Traçado-Engelétrica, responsável pela elaboração dos projetos e execução das obras, foi assinado no final de 2018.

As obras deveriam ser sido iniciadas no segundo semestre de 2019. Devido a um impasse em relação à proposta de recuperação da pista de pouso e decolagem, o projeto precisou ser revisado.

Em setembro de 2019, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, confirmou o investimento de R$ 88 milhões para a ampliação e modernização dos aeroportos de Passo Fundo e de Santo Ângelo. O Lauro Kortz recebeu R$ 43,7 milhões.

Em junho de 2020, o consórcio Traçado-Engelétrica confirmou ao governo do Estado que finalizaria o projeto básico e realizaria as obras de qualificação do aeroporto Lauro Kortz.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul