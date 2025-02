Tecnologia Amazon anuncia que descontinuará loja de aplicativos para Android

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

A Appstore, loja de aplicativos da Amazon, deixará de ter uma versão para Android a partir de 20 de agosto deste ano. (Foto: Reprodução)

A Appstore, loja de aplicativos da Amazon, deixará de ter uma versão para Android a partir de 20 de agosto deste ano. A loja continuará acessível até lá, mas já não aceita novos apps. A decisão foi anunciada pela companhia em um comunicado enviado recentemente a desenvolvedores.

Apesar de ser pouco conhecida se comparada à Google Play Store, a Appstore está disponível para usuários de praticamente todo o mundo, incluindo o Brasil.

Quem a acessa normalmente o faz porque descobriu o serviço em um dispositivo da própria Amazon (como o Fire Tablet) ou porque encontrou nela aplicativos ou jogos para Android que não estão disponíveis na loja do Google.

Em uma página de suporte, a Amazon explica que, além da loja de apps, irá descontinuar as Coins, moeda digital normalmente usada para compras de aplicativos ou jogos no serviço:

“A partir de 20 de agosto de 2025, você não terá mais acesso à Amazon Appstore em seu dispositivo Android. Também descontinuaremos o programa Amazon Coins em 20 de agosto de 2025.”

Razão

Por que a Amazon vai encerrar a Appstore no Android? Ao TechCrunch, a Amazon informou que o encerramento da Appstore faz parte de seus esforços para se concentrar na experiência dos usuários com os dispositivos da empresa.

A companhia também explicou que a maioria dos usuários da Appstore acessa a loja a partir de algum dispositivo Amazon. De fato, a loja não é muito conhecida entre usuários de aparelhos Android de outras marcas.

Essa explicação parece indicar que a Appstore continuará existindo, mas para dispositivos da própria Amazon, certo? Certo. A companhia confirmou que a loja de aplicativos continuará disponível para linhas como Fire TV e Fire Tablet (sabe-se lá até quando).

Após 20 de agosto, a Amazon não garantirá o funcionamento dos aplicativos obtidos por lá. Além disso, quem tiver assinaturas feitas a partir da loja precisará cancelá-las ou transferi-las até essa data.

O anúncio chega em meio a outra decisão da Amazon, esta um tanto polêmica: a companhia vai remover a opção que permite baixar e-books no PC para transferência a um Kindle via cabo USB.

O fim da loja de apps no Android marca o segundo fechamento de uma Appstore da companhia em outros ambientes digitais. Em março do ano passado, ela encerrou a parceria com a Microsoft que permitia o suporte para alguns apps do Android no Windows 11. As informações são do site Tecnoblog.

Amazon anuncia que descontinuará loja de aplicativos para Android

