Tecnologia Amazon: Conheça os detalhes íntimos que a Alexa coleta sobre seus usuários

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

A Amazon coleta dados sobre os consumidores por meio de sua assistente de voz Alexa. (Foto: Reprodução)

Como legislador da Virgínia, Ibraheem Samirah estudou questões de privacidade na Internet e debateu como regulamentar a coleta de dados pessoais das empresas de tecnologia. Ainda assim, ele ficou surpreso ao saber todos os detalhes das informações que a Amazon coletou sobre ele.

A gigante do comércio eletrônico tinha mais de mil contatos de seu telefone. Ele tinha registros de exatamente qual parte do Alcorão Samirah, que é muçulmano, havia ouvido em 17 de dezembro do ano passado.

A empresa conhecia todas as pesquisas que ele havia feito em sua plataforma, incluindo uma para livros sobre “organização comunitária progressiva” e outras pesquisas delicadas relacionadas à saúde que ele pensava serem privadas.

“Eles estão vendendo produtos ou espionando pessoas comuns?” perguntou Samirah, um membro democrata da Câmara de Delegados da Virgínia.

Samirah estava entre os poucos legisladores da Virgínia que se opuseram a um projeto de lei estadual de privacidade elaborado pela Amazon e favorável à indústria, aprovado no início deste ano.

A pedido da Reuters, Samirah pediu à Amazon para divulgar os dados que coletou sobre ele como consumidor.

A Amazon coleta dados sobre os consumidores por meio de sua assistente de voz Alexa, as compras em seu marketplace, os leitores eletrônicos Kindle, além da plataforma de música.

Acesso a dados sob demanda

Assim, a empresa reúne uma vasta gama de informações sobre seus clientes nos Estados Unidos e começou a disponibilizar esses dados para todos mediante solicitação no início do ano passado, depois de tentar e não conseguir derrotar uma medida de 2018 da Califórnia que exigia tais divulgações.

Sete repórteres da Reuters também obtiveram seus arquivos da Amazon. Os dados revelam a capacidade da empresa de reunir retratos incrivelmente íntimos de consumidores individuais.

Essas informações podem revelar a altura, o peso, a saúde, a etnia, tendências políticas e os seus hábitos de leitura e compra de uma pessoa. É possível saber também o paradeiro em um determinado dia e, às vezes, quem eles encontraram.

O dossiê de um repórter revelou que a Amazon coletou mais de 90 mil gravações Alexa de familiares entre dezembro de 2017 e junho de 2021 – uma média de cerca de 70 por dia. As gravações incluíam detalhes como os nomes dos filhos e suas músicas favoritas.

A Amazon capturou as crianças perguntando como elas poderiam convencer seus pais a deixá-las “brincar” e recebendo instruções detalhadas da Alexa sobre como convencer seus pais a comprar videogames.

Conversas de família

Algumas gravações envolveram conversas entre membros da família usando dispositivos Alexa para se comunicar em diferentes partes da casa. Várias gravações capturaram crianças de sete a 12 anos fazendo perguntas a Alexa sobre termos como “pansexual”.

O repórter não percebeu que a Amazon estava armazenando as gravações antes de divulgar os dados que rastreava sobre a família.

A Amazon diz que seus produtos são projetados para registrar o mínimo possível, começando apenas quando a palavra “Alexa” é acionada, parando quando termina o comando do usuário. As gravações da família do repórter, no entanto, às vezes capturavam conversas mais longas.

Em um comunicado, a Amazon disse que tem cientistas e engenheiros trabalhando para melhorar a tecnologia e evitar a gravação antes do comando “Alexa”. A empresa disse que alerta os clientes de que as gravações são armazenadas quando eles configuram seus aparelhos.

Mudança em configurações

A Amazon disse que coleta dados pessoais para melhorar produtos e serviços e personalizá-los para indivíduos. Questionada sobre os registros de Samirah ouvindo o Alcorão no serviço de audiolivros da Amazon, a empresa disse que tais dados permitem que os clientes continuem de onde pararam em uma sessão anterior.

A única maneira de os clientes excluírem muitos desses dados pessoais é encerrar suas contas, disse a Amazon.

A Amazon disse que permite que os clientes ajustem suas configurações em assistentes de voz e outros serviços para limitar a quantidade de dados coletados. Os usuários do Alexa, por exemplo, podem impedir que a Amazon salve suas gravações ou excluí-las automaticamente de forma periódica.

Um cliente pode optar por não ter suas gravações deve navegar por uma série de menus. Mas recebe os seguintes avisos: “Se você desligar isso, o reconhecimento de voz e os novos recursos podem não funcionar bem para você”.

Encontrar informações sobre como ouviu o Alcorão em seu arquivo na Amazon fez Samirah pensar sobre a história da polícia e agências de inteligência dos EUA que vigiam muçulmanos por suspeitas de ligações terroristas após os ataques de 11 de setembro de 2001.

