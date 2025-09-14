Tecnologia Amazon e Google são alvo de investigação por agência de defesa da concorrência nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

Investigações concentram-se em saber se as empresas divulgaram de forma adequada os termos e preços dos anúncios. (Foto: Reprodução)

A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC, na sigla em inglês, agência responsável tanto pela defesa da concorrência como pela proteção ao consumidor) está investigando se a Amazon e a Alphabet, controladora do Google, enganaram empresas e pessoas que veiculam anúncios em seus sites, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

As investigações, conduzidas pela unidade de proteção ao consumidor da agência, concentram-se em saber se as empresas divulgaram de forma adequada os termos e preços dos anúncios, disseram as pessoas, que pediram anonimato.

As apurações da FTC marcam uma nova frente no escrutínio regulatório sobre Google e Amazon, mesmo enquanto executivos das principais empresas de tecnologia tentam conquistar o presidente Donald Trump.

Juízes que supervisionam dois processos do Departamento de Justiça contra o Google já concluíram que a empresa detém monopólios ilegais em buscas on-line, em parte da publicidade em buscas e em tecnologias usadas para comprar e vender anúncios na internet.

Leilões

O Google vende anúncios de busca por meio de leilões automatizados que ocorrem em menos de um segundo após o usuário digitar uma consulta. A Amazon também realiza leilões em tempo real que posicionam anúncios dentro de suas listas de produtos, conhecidos como “listagens patrocinadas” ou “anúncios patrocinados”, que aparecem quando usuários pesquisam produtos específicos.

A FTC busca detalhes sobre os leilões da Amazon e se a empresa divulgou os “preços de reserva” para alguns anúncios de busca — valores mínimos que os anunciantes precisam atingir antes de comprar um anúncio, disseram as fontes.

Paralelamente, a FTC está examinando práticas do Google, incluindo seu processo interno de precificação e se a empresa elevou os custos de anúncios de formas não informadas aos anunciantes, acrescentaram.

As investigações continuam em andamento e mostram que o escrutínio sobre algumas das maiores empresas dos EUA prossegue sob o governo Trump. O presidente da FTC, Andrew Ferguson, declarou que a fiscalização do setor de tecnologia é sua maior prioridade.

Publicidade on-line

A publicidade digital gradualmente superou a off-line, já que empresas com vastas quantidades de dados de consumidores afirmam que anúncios on-line podem atingir pessoas mais propensas a comprar. O Google continua sendo o líder de mercado, enquanto a Amazon ocupa a terceira posição em publicidade on-line.

O escrutínio sobre o setor remonta ao primeiro governo Trump, quando o Departamento de Justiça e um grupo de procuradores-gerais estaduais abriram investigações contra o Google. No processo de buscas, o Departamento de Justiça argumentou que o Google conseguiu aumentar preços sem resistência.

Durante um julgamento em 2023, executivos da empresa admitiram que, às vezes, ajustavam seus leilões de publicidade para alcançar metas de receita, muitas vezes sem informar os anunciantes sobre as mudanças.

Em 2020, a empresa alterou as informações compartilhadas com anunciantes sobre onde seus anúncios eram exibidos, o que, segundo autoridades antitruste, prejudicou os anunciantes ao dificultar a identificação das palavras-chave compradas e das que realmente eram eficazes.

Enquanto isso, um grupo de estados liderados pelo procurador-geral do Texas, Ken Paxton, moveu separadamente um processo contra o Google por práticas anticompetitivas e enganosas em sua área de publicidade.

A FTC investiga vários aspectos dos negócios da Amazon desde pelo menos 2019. Um julgamento sobre se a empresa dificultou excessivamente o cancelamento do programa Prime por parte dos consumidores deve começar ainda este mês no tribunal federal de Seattle. Um segundo julgamento, centrado em alegações antitruste de que a empresa monopolizou serviços de marketplace on-line, está programado para início de 2027 perante o mesmo juiz.

A publicidade tornou-se uma área lucrativa e de rápido crescimento para a Amazon, gerando US$ 56 bilhões em receita no ano passado, segundo documento da empresa. Esse valor inclui publicidade em buscas — as listagens patrocinadas que aparecem no marketplace da Amazon — além de anúncios em vídeo e publicidade digital exibida pela internet.

De acordo com uma das fontes, a mais recente investigação da FTC surgiu de um processo antitruste anterior. Nessa ação, a agência alega que a Amazon inunda seu marketplace com resultados irrelevantes nas buscas, dificultando que consumidores encontrem o que procuram e tornando mais caro para vendedores utilizarem a plataforma. A prática força os vendedores a comprarem anúncios para que seus produtos apareçam nas buscas dos consumidores.

