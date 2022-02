Tecnologia Amazon lança fone de ouvido que pode ‘silenciar’ Alexa

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2022

Produto chega ao Brasil por até R$ 999, na 1ª iniciativa da empresa de levar sua assistente de voz para fora de casa. (Foto: Divulgação)

A Amazon lançou nesta semana no Brasil seu primeiro fone de ouvido trazendo as preocupações com a privacidade para o centro de seu lançamento. Isso porque é a primeira vez que a companhia americana vai levar a Alexa, sua assistente de voz, para fora de casa.

A Amazon está no centro de um debate sobre privacidade devido ao conteúdo das conversas a que sua assistentes de voz tem acesso. São dados que vão da altura e nomes dos filhos a tendências políticas e hábitos de leitura e compras.

O tema ganhou ainda mais força no último fim de semana com o novo comercial da companhia por conta do Super Bowl, um dos maiores eventos esportivos do mundo. Protagonizado pela atriz Scarlett Johansson e seu marido, o comediante Colin Jost, o filme mostra a Alexa lendo mentes e se antecipando aos desejos do casal.

Hoje, a Alexa, um sistema de inteligência artificial da Amazon, está presente em diversos produtos dentro de casa, como televisores e os próprios equipamentos vendidos pela empresa, chamados de Echos, que já somam 18 itens diferentes em comercialização no Brasil.

Assim, de olho nos consumidores preocupados com a privacidade, os novos produtos, batizados de “Echo Buds”, vêm com a capacidade de “silenciar” o aplicativo Alexa, além de ter a possibilidade de visualizar e excluir as gravações de voz e seu histórico.

“Os fones são desenvolvidos com múltiplas camadas de proteção e controles de privacidade”, diz Talita Bruzzi Taliberti, country manager de Alexa no Brasil.

Além disso, o usuário consegue apagar o histórico de localização do produto, por exemplo. O novo fone vem com três microfones que permitem ajudar no reconhecimento de voz.

O especialista em segurança Jonatham Carneiro, da UFRJ, acredita que as notícias recentes em torno do volume de informações que a Alexa consegue captar despertou uma preocupação de parte dos consumidores. Por isso, ele acredita que esse tema entrou no centro de preocupação da companhia para não perder clientes.

“É importante que as empresas tragam esse tema e expliquem que o consumidor pode restringir o uso de seus dados. Se ela não faz isso, o concorrente pode fazer”, disse ele.

Os novos fones vão custar entre R$ 899 e R$ 999 e poderão ser usados de forma integrada com o celular. Vão ter um funcionamento semelhante com os equipamentos da marca, nos quais o consumidor pode ativar rotinas, criar lembretes e pedir para fazer ligação com o celular no bolso.

Segundo Jacques Benain, gerente-geral para dispositivos na Amazon Brasil, o novo produto marca uma nova fase da Alexa no Brasil, que ganhou versão em português há dois anos.

“É a primeira vez que estamos lançando um produto com Alexa voltado para a mobilidade”, lembrou ele.

