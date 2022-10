Mundo Amazon registra lucro líquido de quase 3 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2022

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

A empresa informou que suas vendas no segmento Amazon Web Services aumentaram 27% ano a ano. Foto: Amazon/Divulgação A empresa informou que suas vendas no segmento Amazon Web Services aumentaram 27% ano a ano. (Foto: Amazon/Divulgação) Foto: Amazon/Divulgação

As ações da Amazon caíram cerca de 14% nas negociações após o expediente na quinta-feira (27), depois que a empresa previu que suas vendas no trimestre de férias seriam mais leves do que os analistas esperavam.

A gigante do comércio eletrônico disse que espera que a receita nos últimos três meses do ano fique entre US$ 140 bilhões e US$ 148 bilhões, significativamente abaixo dos US$ 155 bilhões que analistas consultados pela Refinitiv esperavam. A previsão mais fraca ocorre quando a inflação crescente e os temores de uma recessão iminente pesam nas decisões de compra do consumidor.

A Amazon registrou receita de US$ 127,1 bilhões no terceiro trimestre, um aumento de 15% em relação ao ano anterior, mas abaixo das estimativas de Wall Street.

“Obviamente, há muita coisa acontecendo no ambiente macroeconômico e vamos equilibrar nossos investimentos para serem mais simplificados sem comprometer nossas principais apostas estratégicas de longo prazo”, disse o CEO da Amazon, Andy Jassy, em comunicado que acompanha o comunicado de resultados.

A empresa informou que suas vendas no segmento Amazon Web Services aumentaram 27% ano a ano, para US$ 20,5 bilhões – representando um ritmo de crescimento mais lento para uma unidade de negócios observada de perto do que Wall Street esperava.

Mas a divisão de computação em nuvem da Amazon continua sendo um forte impulsionador de lucro para a empresa. A Amazon registrou lucro de US$ 2,9 bilhões no período de três meses, muito melhor em relação ao trimestre anterior, quando registrou prejuízo líquido de US$ 2 bilhões em grande parte devido ao seu investimento na fabricante de veículos elétricos Rivian.

Os últimos resultados chegam em um momento precário para a gigante do comércio eletrônico. A Amazon viu inicialmente seu boom de negócios durante a pandemia, à medida que mais consumidores confiavam nas compras online. Este ano, no entanto, a empresa está enfrentando uma mudança de volta para as compras pessoais, bem como uma perspectiva econômica acirrada que prejudicou a demanda dos consumidores.

Jesse Cohen, analista sênior do Investing.com, disse que o relatório de lucros da Amazon “prova que não está imune aos desafios enfrentados pelo setor de tecnologia em geral, à medida que enfrenta dificuldades macroeconômicas cada vez maiores, como inflação crescente e preocupações com uma possível recessão”.

