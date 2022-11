Mundo Amazon se torna primeira empresa no mundo a perder 1 trilhão de dólares em valor de mercado

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

Gigante do e-commerce sofre com uma combinação de inflação e juros em alta e vendas em desaceleração nos EUA. (Foto: Bloomberg)

A Amazon se tornou a primeira companhia de capital aberto nos Estados Unidos a perder US$ 1 trilhão em valor de mercado em relação à avaliação mais alta que já atingiu na Bolsa. A empresa vem sofrendo desde o ano passado com uma combinação de inflação em alta, estreitamento da política monetária nos Estados Unidos (o que influencia economias de todo o mundo) e resultados financeiros frustrantes que desencadearam uma onda histórica de vendas de suas ações por investidores neste ano.

As ações da gigante do e-commerce e computação em nuvem já caíram cerca de 4,6% nesta quarta-feira, levando o seu valor de mercado a cerca de US$ 878 bilhões. É uma queda “trilionária” em relação ao seu recorde de US$ 1,88 trilhão, registrado em julho de 2021.

A empresa fundada pelo bilionário Jeff Bezos passou o ano todo tentando se ajustar à desaceleração nas vendas on-line com a crise econômica e a retomada dos hábitos pré-pandêmicos dos consumidores. As ações da empresa já caíram quase 50%. No mês passado, após anunciar a menor previsão de receita para um fim de ano, o valor de mercado da Amazon caiu pela primeira vez para menos de US$ 1 bilhão.

A Amazon e a Microsoft estavam disputando essa marca nada desejável. A Microsoft acumula uma perda de US$ 900 bilhões desde seu pico de valorização, em novembro de 2021.

Enquanto ações de empresas de tecnologia são punidas ao longo do ano por resultados decepcionantes, o temor de uma recessão nos EUA aumenta o pessimismo dos investidores com o setor. As cinco maiores empresas de tecnologia dos EUA em faturamento viram quase US$ 4 trilhões em valor de mercado evaporar este ano.

Fundada por Jeff Bezos em Bellevue, Washington (EUA), em 5 de julho de 1994, a empresa começou como um mercado online de livros, mas expandiu-se para vender eletrônicos, software, videogames, vestuário, móveis, alimentos, brinquedos e joias. Em 2015, a Amazon superou o Walmart como o varejista mais valioso dos Estados Unidos por capitalização de mercado.

Em 2017, a Amazon adquiriu o Whole Foods Market por US$ 13,4 bilhões, aumentando substancialmente sua presença como varejista física. Em 2018, a companhia anunciou que o seu serviço de entrega em dois dias, o Amazon Prime, havia ultrapassado 100 milhões de assinantes em todo o mundo.

A Amazon distribui downloads e streaming de vídeo, música e audiolivros através de suas subsidiárias Prime Video, Amazon Music, Twitch e Audible. A Amazon também tem um braço editorial, a Amazon Publishing, um estúdio de cinema e televisão, Amazon Studios e, uma subsidiária de computação em nuvem, Amazon Web Services. Produz eletrônicos de consumo, incluindo e-readers, tablets, TV Box, caixas de som, entre outros. A Amazon é envolvida em várias polêmicas e controvérsias, a empresa tem sido criticada pelo excesso de vigilância tecnológica, cultura de trabalho hipercompetitiva e exigente, práticas fiscais, pela anticoncorrência e, outras.

A Amazon compõe o acrônimo “GAFA”, grupo dos gigantes da tecnologia global, Google, Amazon, Facebook e Apple. O termo é utilizado frequentemente para se referir a uma nova espécie de imperialismo ou colonialismo, e está relacionado também com “práticas laborais controversas, fake news, guerra de preços cruéis, evasão de divisas e obsolescência programada”.

