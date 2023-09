Acontece Ambientallize comemora os seus dez anos de atuação no Rio Grande do Sul e lança a coleção Joias da Natureza

A diretora da Ambientallize, Rejane Tavares, recebeu amigos, clientes, colaboradores e imprensa em um evento na Casa Vetro, em Porto Alegre

Referência em locações de móveis para festas e na criação de projetos inovadores para eventos sociais e corporativos no Rio Grande do Sul, a Ambientallize comemorou os seus dez anos de atuação com uma dupla celebração: o aniversário da empresa e o lançamento da coleção Joias da Natureza by Rejane Tavares.

O evento foi realizado na quarta-feira (13) na Casa Vetro, em Porto Alegre. Na ocasião, a diretora da Ambientallize, Rejane Tavares, recebeu amigos, clientes, colaboradores e imprensa, anunciando as novidades e lançando a sua coleção autoral Joias da Natureza.

O evento chancelou o trabalho executado nesses dez anos. Todos os projetos sempre foram elaborados com um olhar atento da direção, evidenciando tendências, comportamentos das pessoas em festejar e o constante aprimoramento da equipe de colaboradores em promover o que a Ambientallize possui de melhor. Ao longo de 2023, a Ambientallize realizou dez atividades que antecederam essa festividade.

Cada uma delas simbolizou a força, a criatividade e o propósito da empresa, junto aos seus públicos. Em sua trajetória, a Ambientallize foi desafiada pelos clientes e pela concorrência a entregar os melhores projetos, em criar e ousar nos mais diferentes estilos de eventos sociais e corporativos. E, acima de tudo, em fazer uma entrega distinta, sem esquecer da personalização e valores, que estão no DNA da empresa. “Assim exercemos as nossas competências, buscando continuamente inovar com materiais de décor e recursos cenográficos diferentes. E conquistamos o nosso espaço”, disse Rejane.

“Nossa empresa teve a sensibilidade de entender suas demandas, o que faz sermos apontados pelo mercado como uma referência no Sul do País. É o resultado de muito trabalho, resiliência e determinação, com os nossos objetivos e valores organizacionais. E, sem dúvida alguma, todo esse contexto nos oportuniza a expandir ainda mais o conceito de festas para outros Estados brasileiros”, afirmou a diretora.

Coleção Joias da Natureza by Rejane Tavares

A natureza como protagonista guarda um tesouro encantador. A profusão de recursos e elementos das mais variadas cores e formas, apresentadas em seu habitat natural, como árvores e raízes, serviu de inspiração à criação do conceito da primeira coleção da empresária Rejane Tavares, que apresenta como resultado a fusão de três elementos: madeira, ferro e resina. Combinados com o olhar criativo da profissional, eles denominam a coleção Joias da Natureza.

Apaixonada pela arte da decoração, Rejane aplica diversas técnicas para transformar os materiais garimpados em peças decorativas, que são verdadeiras obras de arte. Todas as peças foram criadas a partir de troncos de árvores caídos e encontrados na natureza, sendo um trabalho totalmente focado também no conceito de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente.

Joias da Natureza são móveis ímpares, entre aparadores, estandes, luminárias de chão e aéreas, além de mesas receptivas de jantar, de canto e de centro, que trazem consigo ares e formas inusitadas. O efeito final é um mobiliário moderno exclusivo e único, sem repetições. Com funcionalidade e estética que embelezam e decoram os mais distintos ambientes. Em cada item produzido, há um respeito às particularidades naturais, preservando suas origens e essências biofílicas. Tudo com muito estilo, design, requinte e elegância.

Mais informações podem ser obtidas no site www.ambientallize.com.br, no Instagram @ambientallize e no Facebook www.facebook.com/ambientallize.

