Agro Preço da carne bovina está em queda no Brasil; filé-mignon teve a maior redução

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2023

A queda é influenciada pelo preço que o boi é vendido no campo Foto: Divulgação A queda é influenciada pelo preço que o boi é vendido no campo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O preço da carne bovina está em queda e todos os cortes ficaram mais baratos em agosto. O destaque é para o filé-mignon, que ficou 15% mais em conta na comparação com um ano antes, segundo o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado nesta semana pelo IBGE.

Outros cortes que se destacaram na deflação foram peito, alcatra e capa de filé. A queda é influenciada pelo preço que o boi é vendido no campo, que, apenas neste ano, diminuiu cerca de 30% na comparação entre janeiro e setembro. Esse declínio, por sua vez, é motivado pela alta oferta de animais no pasto.

Ainda assim, outros custos da cadeia de carne bovina estão impedindo que o produto nos supermercados tenha queda ainda mais intensa, como o fato de ter menos abates pelos frigoríficos, por causa da baixa no consumo.

Além disso, as redes varejistas estariam mantendo uma margem alta de lucro neste ano, segurando os preços, afirmou o analista da Safras & Mercado Fernando Henrique Iglesias.

A Abras (Associação Brasileira de Supermercados) disse que é preciso considerar os custos de logística, de energia, na armazenagem, na exposição nas lojas, bem como, a demanda da carne bovina no mercado internacional.

O Brasil está em um período com uma grande oferta de bois devido ao aumento do abate de fêmeas, o que desvaloriza o preço no mercado. Esse movimento já era previsto, aponta o analista Iglesias.

Esse processo faz parte do que é chamado de ciclo pecuário. Trata-se de quando os produtores seguram as vendas dos animais porque estão valorizados no mercado, o que vai elevando o preço da carne. Foi o que aconteceu, por exemplo, no ano passado.

Com isso, as vacas continuam reproduzindo até que haja muitos bezerros no mercado. Então, os preços caem e volta a acontecer o abate das fêmeas, levando mais carne para as prateleiras, que é o momento atual, explica o analista.

Outro ponto que aumenta a oferta de carne e barateia os custos no campo é o clima, que está ajudando a melhorar a qualidade do pasto, por causa do maior volume de chuvas, permitindo que haja menos gasto com rações, aponta Felippe Serigati, do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas.

O gado que se alimenta de ração também está comendo bem, uma vez que houve queda no preço de grãos, como soja e milho, que recuaram 20% e 30% nos últimos 12 meses, respectivamente.

Ainda assim, por causa dos custos de outros pontos da cadeia, essa economia não é repassada ao consumidor na mesma intensidade. Apesar de os pecuaristas estarem vendendo o boi a preços menores para os frigoríficos, há outros custos na cadeia que acontecem depois dessa etapa e que impedem que o consumidor pague menos pela carne, explica Serigati.

Uma dessas etapas mais importantes é a escala de abate, aponta o professor. Há menos gente comprando carne, com isso, os frigoríficos compram menos animais, uma vez que não há tanta saída para o consumidor final, segurando a oferta nos supermercados. Há ainda o custo de logística, que está alto por causa do preço dos combustíveis.

