Ambientallize lança a coleção PALM by Taís Puntel

Por Redação O Sul | 25 de março de 2024

Arquiteta e paisagista Taís Puntel e Rejane Tavares, diretora da Ambientallize Foto: Divulgação Arquiteta e paisagista Taís Puntel e Rejane Tavares, diretora da Ambientallize. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Inovação é colocar ação para construir algo novo, apresentar mudanças, renovar, transformar situações e criar coisas inéditas. A competência de apresentar novidades é uma das marcas registradas da Ambientallize ao longo de sua trajetória no mercado.

A empresa, que é referência na locação de móveis e acessórios para eventos sociais e corporativos no Rio Grande do Sul, começa o ano de 2024 reforçando os seus pilares estratégicos que a diferenciam, trazendo um olhar mais forte para dentro do ambiente organizacional para entregar valor aos clientes.

Neste ano, a empresa irá intensificar as tendências contemporâneas, o paisagismo, o design biofílico, o mobiliário, a cenografia de luzes e cores. Tudo de forma irreverente. “Para mantermos o nosso protagonismo no setor, exige criatividade, entrega e muita resiliência. Para isso, a importância de sair do óbvio e ir além dos detalhes, inovando continuadamente”, destaca Rejane Tavares, diretora da Ambientallize.

Para dar vida a esse novo momento da empresa, nesta terça-feira (26), às 19h, a sede da Ambientallize será palco do lançamento da coleção PALM by Taís Puntel. Um bate-papo, seguido de coquetel, com a arquiteta e paisagista Taís Puntel e a anfitriã Rejane Tavares apresentará à imprensa, organizadores de festas e cerimonialistas as inovações, os conceitos e estilos que irão predominar nos eventos daqui para frente.

Na ocasião, Ambientallize apresentará um showroom com diversos espaços ambientados contendo peças do mobiliário da coleção e interferências para instigar a imaginação do público. “O propósito é traduzir em grande estilo as novidades que podem ser adquiridas e locadas, com exclusividade na loja, para diferenciar os eventos corporativos, festas, casamentos, entre outros”, enfatiza Rejane.

Taís Puntel é uma profissional parceria da Ambientallize. É considerada uma referência internacional em produzir decorações ímpares. Seus projetos cenográficos evidenciam arquitetura, paisagismo e design floral. O resultado são ideias coloridas com muita personalidade.

Sobre Ambientallize

Hoje, a loja conta com um acervo de mais de 8 mil peças e uma equipe de projetos multidisciplinar e técnica para produzir cenários, eventos sociais e corporativos, adaptando estilos e elegância. Além disso, uma frota própria de caminhões permite, de maneira ágil e precisa, fazer a logística em todo o Rio Grande do Sul.

A Ambientallize conta com um extenso showroom, sala de prova, sala de reuniões, onde os clientes e profissionais podem buscar inspirações para os seus mais importantes projetos e sonhos. Mais informações podem ser obtidas em http://www.ambientallize.com.br/empresa e nas redes sociais @ambientallize.

